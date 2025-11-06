Hammack, de la Fed, dice que el banco central se ve limitado para abordar la "bifurcación" económica
NUEVA YORK, 6 nov (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, reconoció el jueves que los estadounidenses con rentas más altas y los de rentas más bajas tienen una situación económica diferente en estos momentos, aunque señaló que la Fed no puede hacer mucho para ayudar específicamente a los que tienen rentas más bajas.
La economía está siendo impulsada por el gasto de las rentas más altas, dijo Hammack en una reunión del Club Económico de Nueva York. Pero señaló que "cuando se ve esta bifurcación, es realmente difícil para la política monetaria". (Reportaje de Michael S. Derby, Edición de Franklin Paul, Editado en español por Juana Casas)
