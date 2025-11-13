Hammack de la Fed dice que el debilitamiento del dólar no parece preocupante

NUEVA YORK, 13 nov (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, afirmó el jueves que, aunque el dólar no figura activamente en las deliberaciones de los bancos centrales, el debilitamiento que ha experimentado el billete verde este año no parece preocupante.

"Creo que se ha hablado mucho del dólar y del debilitamiento que hemos visto a lo largo de este año", dijo Hammack en una reunión del Club Económico de Pittsburgh.

"Es importante recordar que partíamos de una situación de extrema fortaleza del dólar, por lo que el debilitamiento que hemos observado este año nos ha acercado en gran medida a muchas valoraciones teóricas justas de la moneda en relación con otras divisas".

