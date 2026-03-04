Hammack, de la Fed, dice que es muy pronto para evaluar el impacto económico de la guerra con Irán

4 mar (Reuters) -

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo que era demasiado pronto para evaluar el impacto económico de la guerra con Irán y respaldó el mantenimiento de las tasas de interés estables durante "bastante tiempo", en una entrevista con The New York Times publicada el miércoles.

"Es importante asegurarnos de que mantenemos la política monetaria en un nivel que nos permita reducir la inflación hasta el objetivo, al tiempo que equilibramos cualquier posible debilidad en el mercado laboral", dijo.

(Información de Chandni Shah en Bengaluru; edición de Andrew Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)