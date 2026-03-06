Hammack de la Fed dice que es probable que los tipos de interés se mantengan sin cambios algún tiempo

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 6 mar (Reuters) -

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo el viernes que no ve ninguna necesidad inminente de cambiar la postura de la política monetaria en una economía en la que la inflación sigue siendo "demasiado alta".

Dada la necesidad de la Fed de equilibrar la inflación "elevada" y la "suavización" del mercado laboral, estos factores, junto con las bajadas de tipos realizadas el año pasado, dejan la política monetaria "en una buena posición", en la que el impacto del objetivo de tipos de interés del banco central sobre la economía es neutro, afirmó Hammack en el texto de un discurso pronunciado ante el Foro de Política Monetaria de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York.

"En mi escenario base, creo que la política debería mantenerse sin cambios durante bastante tiempo, ya que vemos indicios de que la inflación está bajando y el mercado laboral se estabiliza aún más", afirmó Hammack, al tiempo que añadió: "también es fácil imaginar otros escenarios, por lo que veo riesgos en ambos sentidos para los tipos".

La Fed recortó el año pasado el rango objetivo de los tipos de interés de los fondos federales en tres cuartos de punto porcentual, hasta situarlo entre el 3,5% y el 3,75%, con el fin de ayudar a reforzar un mercado laboral en declive, al tiempo que mantenía la suficiente restricción para reducir la inflación, que se ha mantenido muy por encima del objetivo del 2% de la Fed.

Hammack, que tiene derecho a voto en el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar los tipos de interés este año, se mostró escéptica ante la presión de la Fed para recortar los tipos el año pasado, dada la elevada inflación. Las perspectivas de la política de la Fed se ven aún más comprometidas por el impacto del ataque del presidente Donald Trump a Irán, que ha provocado un aumento de los precios de la energía y ha reavivado los temores de un aumento persistente de la inflación.

"Considero que las presiones inflacionistas son generalizadas", afirmó. "Los aranceles son solo uno de los motivos de preocupación para las empresas, que también señalan que el aumento de los precios de los seguros médicos y la electricidad está elevando los costes".

Hammack dedicó gran parte de su discurso a cuestiones relacionadas con el dólar y sus perspectivas como moneda de reserva mundial.

La funcionaria afirmó que el dominio del dólar se debe a la solidez de las instituciones y el sistema legal de Estados Unidos. Hammack señaló que no hay rivales reales que puedan desplazar al dólar, ya que hasta ahora no hay indicios de que se haya producido una retirada real de las tenencias de dólares. El auge de las monedas estables, que están denominadas en dólares, también podría reforzar la demanda de la divisa estadounidense.

"Es difícil imaginar cambios importantes inminentes en el papel internacional del dólar", afirmó Hammack. "Una de las razones es que cuanto más se utiliza una moneda, más fuertes son los efectos de red y mayores los beneficios".

