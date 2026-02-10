Hammack, de la Fed, dice que tasas en EEUU podrían mantenerse estables "durante bastante tiempo"

Por Michael S. Derby

10 feb (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo el martes que el banco central estadounidense no tiene prisa por cambiar la configuración de las tasas de interés este año, y que las perspectivas para la actividad económica son "precavidamente optimistas".

"Podríamos mantener la situación sin cambios durante bastante tiempo" en lo que respecta al establecimiento del rango objetivo de tasas de interés del banco central, dijo Hammack, según el texto de un discurso preparado para su intervención ante la Liga de Banqueros de Ohio en Columbus.

"Creo que estamos en una buena posición para mantener las tasas de interés en este nivel y ver cómo evolucionan las cosas", con una política monetaria que probablemente no restrinja ni impulse la actividad económica, agregó.

"En lugar de intentar ajustar la tasa de interés de los fondos, prefiero pecar de precavida mientras evaluamos el impacto de las recientes reducciones de tipos y observamos el rendimiento de la economía", dijo Hammack, quien añadió que "una tasa de interés de los fondos estable reflejaría una evolución económica positiva".

Hammack, que este año tiene derecho a voto en el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas de interés del banco central estadounidense, dijo que apoyó la decisión de la Reserva Federal de mantener estable el rango objetivo entre el 3,5% y el 3,75% a finales de enero.

La Fed recortó su objetivo 75 puntos básicos el año pasado, en un intento por impulsar un mercado laboral en declive y, al mismo tiempo, mantener las restricciones suficientes para frenar la inflación al objetivo del 2%, que se ha superado durante años.

Hammack se ha mostrado escéptica ante las bajadas de tasas, dada la dinámica de la inflación.