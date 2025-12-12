Hammack de la Fed preferiría una política más restrictiva ante una inflación demasiado elevada

NUEVA YORK, 12 dic (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, afirmó el viernes que, dada su propia visión de la economía, preferiría que la política monetaria fuera más restrictiva de lo que es actualmente.

El recorte de tasas de interés de la Fed de esta semana, junto con las anteriores medidas de relajación de este año, hacen que la política monetaria esté "justo en torno a un nivel neutral", dijo Hammack en un acto en Cincinnati.

"Preferiría estar en una postura algo más restrictiva" para ayudar a poner más presión sobre los niveles de inflación, que considera demasiado elevados. (Reporte de Michael S. Derby; editado en español por Carlos Serrano)