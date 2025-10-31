Hammack, de la Fed, se opuso a un recorte de tasas por la preocupación que suscita la inflación

31 oct (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo el viernes que se opuso a que el banco central recortara las tasas de interés esta semana.

"Hubiera preferido mantener las tasas estables" en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, dijo Hammack en un acto de la Fed de Dallas. "Tenemos una inflación demasiado alta".

En declaraciones en el mismo panel, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que había llegado a apoyar un recorte de tasas, pero añadió que "no podemos realmente señalar u olvidar que la inflación es un problema significativo y tenemos que conseguir que vuelva a bajar a nuestro objetivo del 2%". (Reporte de Michael S. Derby y Ann Saphir, Editado en Español por Manuel Farías)