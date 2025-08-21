Hammack dice que datos actuales no exigen recorte de tasas Fed: Yahoo Finanzas

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 21 ago (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo el jueves que, en base a la situación actual de la economía, los actuales problemas de inflación significan que no es el momento de recortar el objetivo de tasas de interés del banco central.

"Voy a todas las reuniones con la mente abierta", dijo Hammack en una entrevista con Yahoo Finanzas al margen de la conferencia de investigación de la Fed de Kansas City en Jackson Hole.

"Pero con los datos que tengo ahora y con la información de que dispongo, si la reunión fuera mañana, no vería motivos para reducir las tasas de interés", aseguró Hammack. (Reporte de Michael S. Derby)