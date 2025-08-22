Hammack, preocupada por la inflación, reacia a bajar las tasas: CNBC

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 22 ago (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo el viernes en CNBC que las actuales preocupaciones sobre la inflación le sugieren que la política monetaria no debe cambiar.

Hammack, entrevistada al margen de la conferencia de investigación de la Fed de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming, se pronunció después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, asintiera ante la perspectiva de un recorte de las tasas de interés en septiembre.

"Para mí, a lo que realmente se reduce la decisión es a que la inflación es demasiado alta", dijo Hammack, añadiendo que "necesitamos mantener una postura modestamente restrictiva de la política monetaria para que la inflación vuelva al objetivo". (Reporte de Michael S. Derby; Editado en Español por Manuel Farías)