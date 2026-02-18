"Hamnet", candidata al Óscar, impulsa el turismo en lugares vinculados a Shakespeare

Por Marie-Louise Gumuchian

STRATFORD-UPON-AVON, REINO UNIDO, 18 feb (Reuters) -

En un día nublado de invierno, los visitantes acuden en masa a la casa en la que William Shakespeare pasó su infancia, en Stratford-upon-Avon, y a la cercana vivienda de Anne Hathaway, residencia familiar de la esposa del bardo.

La casa de Hathaway es uno de los escenarios de la película "Hamnet", candidata al premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) y al Óscar a la mejor película, y el éxito de la película está atrayendo una nueva oleada de turistas a los lugares relacionados con Shakespeare en esta ciudad del centro de Inglaterra.

El lugar de nacimiento de Shakespeare es la casa en la que vivió el joven William y donde su padre trabajaba como guantero, mientras que la casa de Hathaway es donde habría visitado a su futura esposa al principio de su relación.

Según Shakespeare Birthplace Trust, cada año suelen visitar estos lugares alrededor de 250.000 turistas procedentes de Reino Unido, Europa, Estados Unidos, China y otros países. Esta organización benéfica se encarga de cuidar los lugares relacionados con Shakespeare, entre los que se incluye la Shakespeare's New Place, la casa de Stratford donde murió el bardo en 1616.

Este año, los visitantes acuden en masa gracias a "Hamnet", la película basada en la novela de Maggie O'Farrell de 2020, que ofrece una versión ficticia de la relación entre Shakespeare y Hathaway, también conocida como Agnes, y la muerte de su hijo Hamnet, de 11 años, en 1596.

"El número de visitantes ha aumentado entre un 15 y un 20% en todos los lugares desde que se estrenó la película en enero. Creo que esta tendencia continuará a lo largo del año", dice Richard Patterson, director de operaciones de Shakespeare Birthplace Trust.

"Tienen especial interés en ver la casa de Anne Hathaway y los detalles sobre cómo la familia interactuaba con los espacios y el paisaje dentro y alrededor de la casa... se entiende por qué él se habría inspirado", añade.

ACCESO A SHAKESPEARE

"Hamnet" cuenta con 11 nominaciones a los premios BAFTA británicos que se celebrarán el domingo, entre ellas las de mejor película y mejor actriz protagonista para Jessie Buckley, que interpreta a Agnes. También cuenta con ocho nominaciones a los Oscar, y Buckley es la favorita para ganar el premio a la mejor actriz.

"Hamnet" está ambientada en Stratford-upon-Avon y Londres, aunque no se rodó en Stratford.

En ella, el joven Shakespeare, interpretado por Paul Mescal, se enamora de Agnes mientras le enseña latín para pagar las deudas de su padre. El drama, visto principalmente a través de los ojos de Agnes, se centra en su vida juntos y en el dolor por la muerte de Hamnet, lo que lleva a Shakespeare a escribir "Hamlet".

"Shakespeare... es notoriamente enigmático. Escribe sobre la humanidad, sobre los sentimientos, sobre las emociones, sobre los conflictos, pero ¿dónde entendemos quién es él en esa historia?", dice Charlotte Scott, profesora de estudios sobre Shakespeare y directora interina de colecciones, aprendizaje e investigación del Shakespeare Birthplace Trust.

"Y eso ha impulsado a la gente creativa y de otro tipo durante cientos y cientos de años. ¿Dónde está el corazón de Shakespeare? Y esto es lo que, en mi opinión, la película ha revelado de forma tan hermosa", añade.

Se sabe poco sobre cómo se conoció la pareja. Shakespeare tenía 18 años y Hathaway 26 cuando se casaron en 1582. Su hija Susanna nació en 1583 y los mellizos Judith y Hamnet en 1585.

La película reconoce que los nombres Hamnet y Hamlet eran intercambiables en aquella época. Aunque el dolor es un tema dominante, el público también ve a Shakespeare enamorado y como padre.

"Mucha gente verá esta película sin tener necesariamente... ningún tipo de relación con Shakespeare", dijo Scott.

"Así que espero que la gente venga a ver la película y encuentre una nueva forma de acercarse a Shakespeare, que tiene que ver con la creatividad, con entender la narración como un proceso constante de regeneración, pero también, y esto es fundamental, con verlo desde ese ángulo emotivo", añadió. (Información de Marie-Louise Gumuchian; edición de Susan Fenton; edición en español de Paula Villalba)