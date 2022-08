Haney y Kambosos disputarán revancha por el título mundial de peso ligero en octubre

El australiano George Kambosos Jr gozará el 16 de octubre en Melbourne de una oportunidad de revancha contra el indiscutible campeón del peso ligero, el estadounidense Devin Haney, anunciaron el martes los promotores.

Haney, de 23 años, venció en junio por decisión unánime a los puntos a Kambosos, manteniendo su título del CMB y arrebatándole los cinturones del resto de principales organismos (AMB, FIB y OMB).

Pero el australiano de 29 años ejerció su cláusula de revancha y ambos se verán las caras nuevamente en Melbourne.

"Va a ser un buen espectáculo. El 16 de octubre voy a hablar", dijo Kambosos en una rueda de prensa. "Esto ha sido toda mi carrera, en la que no he sido el favorito. No es nada nuevo para mí", añadió.

Haney, el primer campeón indiscutible de peso ligero en la era de los cuatro cinturones, iniciada en 2004, aseguró que tenía ganas de demostrar lo mucho que ha mejorado desde el último combate.

"Sé que George vendrá a luchar, lo dará todo, incluso más que la primera vez", dijo. "Esto me obligará a demostrar mis habilidades todavía más", añadió.

La revancha se disputará en el pabellón Rod Laver Arena de la segunda ciudad australiana.

Kambosos indicó que una derrota puede marcar el final de su carrera. "Tengo 29, esto es a vida o muerte para mí ahora", advirtió.

