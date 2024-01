El centrocampista franco-tunecino Hannibal Mejbri se muestra feliz de su llegada al Sevilla, del que le agrada su "proyecto" y al que quiere "ayudar a ser mejor esta temporada", y asegura que puede "ayudar en defensa y en ataque" y que posición preferida es como '8' o '10'.

"Me gusta el proyecto del Sevilla y creo que puedo ayudar al equipo a ser mejor esta temporada. Espero que podamos avanzar juntos y hacer algo importante en lo que queda de temporada", subrayó Mejbri en declaraciones a los medios oficiales de su nuevo club.

El joven futbolista se siente "preparado para jugar en cuanto el míster decida" y recalcó que tras empezar "muy pronto" en el Mónaco, se tuvo que "acostumbrar al fútbol inglés" a su llegada al Manchester United. "He crecido mucho rodeado de grandes jugadores y luego salí cedido al Birmingham la temporada pasada, donde pude acumular muchos minutos. También he jugado con Túnez, fui al Mundial y volví al United, donde he podido seguir jugando varios partidos y creo que lo he hecho bien", advirtió.

Mejbri debutó con el United con 18 años, pero no esconde que esa temporada fue "dura". "Trabajé mucho, pero el primer equipo estaba a muy buen nivel y es difícil para los jóvenes entrar cuando el equipo lo está haciendo bien. Solskjaer me dio la oportunidad al final de la temporada y creo que la pude aprovechar, fue algo muy bonito", confesó.

Ahora llega al Sevilla para "ayudar en cualquier posición". "Como futbolista, lo más importante para mí es jugar. Puedo jugar en cualquier puesto, aunque tengo que decir mi preferencia, sería como '8' o como '10'. En cualquier caso, soy feliz si estoy en el campo", remarcó.

"Creo que puedo ayudar en defensa y en ataque, lo que el equipo necesite intentaré darlo. A todo el mundo le gusta marcar y asistir, pero lo más importante es jugar como un equipo, defender y atacar como equipo. Es lo que pide el míster, así que primero pensamos en eso y luego en marcar o asistir. Ganar es más importante", añadió al respecto.

Este domingo cumple 21 años y espera poder festejarlo debutando en Montilivi ante el Girona, "un equipo fuerte". "Sería un buen regalo, más aún si ganamos y volvemos a casa con los tres puntos", admitió el franco-tunecino, que quiere "aprender español para hablar con todo el mundo", aunque en su nuevo vestuario "hay muchos franceses y jugadores que hablan francés".

"Justo antes de venir, los compañeros del United me hablaron de la afición y el ambiente que había. Es bonito jugar para un equipo con una afición como esta porque te ayuda cuando estás en momentos difíciles. He oído hablar mucho de ellos y estoy deseando verles y jugar para ellos. Espero gustarles tanto como me gustan ellos a mí", sentenció Mejbri sobre el ambiente en el Ramón Sánchez-Pizjuán donde los 'Diablos Rojos' cayeron eliminados en la Liga Europa.