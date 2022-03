Hans-Joachim Watzke, CEO del Dortmund, asegura que "nadie" ha preguntado por Erling Haaland

El director ejecutivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, asegura que "nadie" se ha dirigido al club para presentar una oferta por su estrella, el delantero noruego Erling Haaland, cuya marcha no le produciría tampoco un quebradero de cabeza.

"Actualmente no sabemos nada concreto ni del lado del jugador ni nadie se ha dirigido a nosotros", dijo Watzke a la revista 'Sport Bild' en una entrevista publicada este miércoles sobre el futuro del jugador, codiciado por los grandes clubes europeos.

En este sentido, el directivo no descarta que el delantero de 21 a√Īos se pueda quedar, pero no escondi√≥ que no pueden "competir econ√≥micamente si llega el Manchester City", que ser√≠a uno de los m√°s interesados junto al FC Barcelona y el Real Madrid.

No obstante, Watzke tiene claro que la filosofía del Borussia Dortmund no cambiará si se marcha el goleador. "Si Haaland se va, encontraremos otro nuevo talento y desarrollaremos una nueva estrella y eso también le hará bien a la Bundesliga", recalcó.

"Tenemos que ser cuidadosos y tratar de mantener a muchas de las estrellas que a√ļn tenemos en la liga, lo cual es dif√≠cil dada la enorme presi√≥n financiera de Inglaterra", a√Īadi√≥ el CEO del campe√≥n de Europa, que cree que tanto Haaland como Robert Lewandowski "son dos estrellas de talla mundial que eclipsan a todas las dem√°s" del campeonato y que "son las m√°s atractivas en el extranjero".

Sobre el delantero polaco y su futuro en el Bayern M√ļnich, fue claro. "Las negociaciones del Bayern M√ļnich no son mi tema. No tengo una visi√≥n de lo que sucede all√≠ internamente, pero sospecho que Robert se quedar√° finalmente all√≠", opin√≥.