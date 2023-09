La Federaci√≥n Alemana de F√ļtbol (DFB, en alem√°n) ha destituido este domingo a Hans-Dieter 'Hansi' Flick como entrenador de la selecci√≥n absoluta masculina, debido a "los decepcionantes resultados recientes", a solo un a√Īo de que el pa√≠s germano organice la pr√≥xima Eurocopa.

"Tras una recomendación del presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, la junta presidencial de la DFB decidió relevar de sus funciones al técnico alemán Hansi Flick y a sus asistentes Marcus Sorg y Danny Röhl con efecto inmediato", ha informado la Federación en su página web.

El propio Bernd Neuendorf ha sido tajante: "La junta coincidió en que la selección alemana necesita un nuevo impulso después de los decepcionantes resultados recientes". "De cara a la Eurocopa del próximo verano, necesitamos confianza y optimismo en el país respecto a nuestro equipo", ha indicado al respecto.

"Esta ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar durante mi tiempo en este puesto porque realmente respeto a Hansi Flick y sus asistentes, tanto a nivel profesional como personal. Para la DFB el éxito deportivo es de suma importancia, por eso había que tomar esta decisión", ha argumentado Neuendorf.

Völler: "algo tenía que cambiar"

El director deportivo de la DFB, Rudi V√∂ller, tambi√©n ha explicado la decisi√≥n. "Hansi Flick ha trabajado incre√≠blemente duro durante los √ļltimos meses con su equipo t√©cnico para intentar cambiar las cosas despu√©s del Mundial de Catar", ha subrayado sobre el bagaje de la 'Mannschaft'.

"Desgraciadamente no ha podido hacerlo. El partido contra Japón lo demostró claramente", ha aludido a la reciente derrota por 1-4 contra los nipones. "No es un momento fácil para mí; en febrero me uní a la DFB para apoyar a Hansi Flick en todo lo que pudiera, para que tuviera éxito en el campo. Estaba firmemente convencido de que fue capaz de volver a encarrilar a nuestra selección nacional", ha proseguido Völler.

"Sin embargo, ahora hemos tenido que actuar con responsabilidad y hemos hecho un cambio para poder desempe√Īar el papel que queremos en nuestro torneo local el pr√≥ximo verano. Eso es lo que los aficionados aqu√≠ en Alemania esperan de nosotros. En el partido contra Francia lo sustituir√©, con Hannes Wolf y Sandro Wagner a mi lado", ha anunciado acerca de qui√©n dirigir√° a la 'Mannschaft' en su siguiente amistoso.

"Nuestra tarea m√°s urgente ser√° encontrar un nuevo entrenador que pueda ayudar a darle al equipo un nuevo impulso y luego prepararlo para la Eurocopa de 2024. Esperamos que el torneo pueda tener un impacto positivo tanto en el f√ļtbol alem√°n como en todo el pa√≠s. Queremos un entrenador que pueda llevar a la selecci√≥n nacional al nivel que conocemos y esperamos que est√©", ha concluido V√∂ller.