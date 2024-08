Hansi Flick: "La inscripción de Olmo no es mi trabajo, pero está listo"

"Pensaba que Gündogan nos iba a ayudar, pero cambió de parecer esta semana"

MADRID, 23 Ago. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que pensaba que el centrocampista Ilkay Gündogan les podría "ayudar" esta temporada, pero que "cambió de parecer esta semana" y decidió regresar al Manchester City, y ha afirmado que la inscripción de Dani Olmo no es su "trabajo" pero que está "listo" para jugar este sábado ante el Athletic Club.

"Después del partido ante el Valencia ya tuve esta pregunta. Ya dije que tuvimos una conversación y pensaba que nos iba a ayudar, pero cambió de parecer esta semana. Eso pasa. Lo conozco como jugador y como persona y solo puedo decir cosas buenas de él. Fue un jugador fantástico para el Barça", declaró sobre el centrocampista alemán en rueda de prensa.

Sobre la inscripción de Dani Olmo, explicó que no es su "trabajo", pero que está "bien" y "listo para jugar". "No es mi trabajo, pero está listo para jugar. Espero que mañana esté en el equipo y nos pueda ayudar. Estamos esperando eso. Está a punto. Eso está bien para nosotros porque es un jugador que marca la diferencia, es lo que podemos ver en cuando siente presión ante la portería. Está bien tenerlo en el equipo lo más pronto posible", manifestó.

También habló de Fermín López. "Por lo que hemos visto esta semana, está listo para ayudarnos. Era muy importante que le dejáramos respirar; ha entrenado, ha evolucionado bien esta semana y está listo para ayudar al equipo", apuntó, antes de confirmar que ha hablado con el danés Andreas Christensen.

"Tiene algunos problemas y hoy se ha entrenado en solitario. Ahora, por cómo se encuentra, no puede ayudar el equipo y él lo sabe. El año pasado jugó mucho, y ahora le tenemos que cuidar. Es un jugador fantástico, es un defensa buenísimo para el club. Es importante tenerlo al 100%. Para mí y para el club, si solo lo tenemos al 80% no nos puede ayudar. Nuestro trabajo es ayudarle para que pueda alcanzar el 100%", expresó.

El preparador culé destacó también el trabajo realizado por el brasileño Raphinha. "Siempre hace lo que esperamos de él. En la segunda parte contra el Valencia hizo presión muy alta y corrió muchísimo, con mucha intensidad, y nos ayudó a tener mayor control del partido", expuso.

En otro orden de cosas, el técnico alemán se mostró "muy contento con este equipo". "He hablado con la mayoría de los jugadores. Hoy terminaré hablando con los que no había hablado. Lo importante es que todos estén ilusionados por ayudar a este equipo a dar lo mejor de ellos, para ayudarnos a mejorar. Estamos preparados para enfrentarnos al Athletic", indicó, asegurando también que está "muy contento" con los jugadores del Barça B. "Me concentro en lo que está aquí. El equipo tiene una buena calidad y con este equipo vamos a tratar de ganar el partido mañana", continuó.

Flick alabó también el trabajo del Athletic Club y de Ernesto Valverde. "Este equipo físicamente en las últimas temporadas ha sido uno de los equipos que ha recorrido más kilómetros por partido. El entrenador hizo un trabajo fantástico, con ideas muy claras con y sin balón, y es cierto que físicamente son muy buenos. Va a ser un partido muy difícil mañana", subrayó.

Sin embargo, no quiso opinar sobre la frutrada llegada al equipo de Nico Williams, al que este sábado se enfrentarán. "Tenemos jugadores con mucha experiencia, Jules -Koundé- se puede encargar de él. No es mi trabajo hablar de un jugador del equipo contrario, nos centraremos en jugar contra él y Jules va a hacer un buen partido", finalizó.

