Hará cumplir leyes sobre trabajadores extranjeros, dice la Casa Blanca tras redada en Hyundai

WASHINGTON, 5 sep (Reuters) - La administración del presidente Donald Trump hará cumplir las leyes que exigen que los trabajadores extranjeros tengan la debida autorización para estar en Estados Unidos, dijo la Casa Blanca el viernes, después de que las autoridades de inmigración allanaran una instalación de Hyundai en Georgia.

"Cualquier trabajador extranjero traído para proyectos específicos debe ingresar a Estados Unidos legalmente y con las autorizaciones de trabajo apropiadas", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

"El presidente Trump seguirá cumpliendo su promesa de hacer de Estados Unidos el mejor lugar del mundo para hacer negocios, al tiempo que hace cumplir las leyes federales de inmigración", añadió. (Reporte de Trevor Hunnicutt; Editado en español por Natalia Ramos)