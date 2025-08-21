Harbaugh: no hay daño en el pie de Lamar Jackson tras ser pisado
OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — El entrenador de los Ravens John Harbaugh señaló que el quarterback Lamar Jackson está "bien" después de que le pisaron el pie esta semana.
Baltimore indicó lo mismo a los reporteros el miércoles, pero después de que Jackson no estuvo en la práctica del jueves se le pidió una actualización a Harbaugh.
"Le pisaron el pie, como dijimos ayer", señaló Harbaugh. "Le hicieron una radiografía rápida y no hay daño ni nada por el estilo. Estoy seguro de que está un poco adolorido hoy, así que lo mantuvimos adentro, pero está bien. Va a estar bien".
Los Ravens juegan en Washington el sábado, pero Jackson no ha disputado un juego de pretemporada desde 2021 y no había señales de que eso cambiara este año. Baltimore abre la temporada regular en Buffalo el 7 de septiembre.
