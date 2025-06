Harden firma contrato de dos años para seguir con Clippers de Los Ángeles, según fuente de AP

James Harden está optando por no continuar con el último año de su contrato con Los Angeles Clippers y firmará un nuevo acuerdo que tendría un valor de US$81,5 millones para permanecer con el equipo durante las próximas dos temporadas, dijo el domingo una persona con conocimiento del acuerdo.

Harden puede optar por no continuar con el nuevo acuerdo el próximo verano, comentó la persona, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el contrato aún no puede ser firmado o anunciado.

Harden promedió 22,8 puntos, 5,8 rebotes y 8,7 asistencias la temporada pasada, su 16ª en la liga. Fue All-Star por undécima vez y regresó al equipo All-NBA por primera vez desde la temporada 2019-20.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.