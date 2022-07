Hardrock 100: duelo de excepción entre D'haene y Jornet en las montañas de Colorado

El francés François D'haene y el español Kilian Jornet, grandes maestros incontestables del 'ultra distance', se enfrentan el sábado por primera vez desde hace cinco años en el Hardrock 100, un trail legendario a través de las montañas de Colorado.

El sábado, a las 06h00 locales (13h00 GMT), unos 160 corredores se lanzarán por un periplo de unos 160 km (100 millas) de endurance extrema, a 4.000 metros de altitud, con más de 10.000 metros de desnivel positivo.

Entre ellos, los dos mejores del mundo: D'haene, que descubrió el Hardrock 100 el año pasado, establecido un nuevo récord (21h45), y Jornet, cuatro veces vencedor en cuatro participaciones seguidas, de 2014 a 2017.

Su confrontación se anuncia atractiva, sobre todo cuando los dos campeones no se han medido desde el Ultra Trail del Mont-Blanc (UTMB) en 2017, ganado por D'haene tras un largo y apretado duelo con Jornet, que llegó finalmente quince minutos más tarde.

- Dos sentidos en la carrera -

Creada en 1992 para rendir homenaje a los buscadores de oro que se enfrentaban al frío, la nieve, las avalanchas o el hambre, el Hardrock 100 es un circuito que comprende trece oasis a 3.700 metros, con un punto culminante a 4.280 metros (Handies Peak), una carrera ruda, con un aislamiento casi total, a través de bosques y ríos, que tiene la particularidad de desarrollarse en un sentido un año y en el otro sentido el siguiente.

D'haene se impuso en la versión "sentido contrario a las agujas del reloj". Este año, la edición se corre en el sentido de las agujas del reloj, cuyo tiempo récord de 22h41 está en posesión desde 2014 de Jornet.

Si Jornet forma ya parte del círculo cerrado de los poseedores de victorias en los dos sentidos, junto a los estadounidenses David Horton (1992-1993) y Karl Meltzer (5 victorias en total, entre 2001 y 2009), D'haene golpea a la puerta de esa élite.

"El desafío es verdaderamente completo una vez que has logrado tener éxito en un sentido y en el otro. Desde el principio (en 2021), sabía claramente que había que hacerlo en el otro sentido. No podía soñar algo mejor que con la forma en que se dio y te dan ganas de ver cómo puedes hacerlo mejor", explicó a la AFP D'haene, protagonista de una cuarta victoria histórica en UTMB 2021, seis semanas después del Hardrock 100.

- Principal objetivo para ambos -

Igual que para el francés de 36 años, el Hardrock 100 es el principal objetivo de este año para Jornet (34 años), que busca confrontaciones para seguir progresando.

"Mi elección de carreras es bastante simple. Voy allí donde estoy seguro de que habrá batalla, donde no sea fácil ganar y haya que emplearse a fondo. Es eso lo que me motiva. Lo que me gusta es también prepararme de una manera y ver en la prueba su influencia. Ahí está el interés de volver a este tipo de competición", indicó a la AFP el español, muy unido a esta carrera.

"Es muy seco, hay largas porciones entre los reavituallamientos. Me acuerdo de un año en que estábamos sobre una gran porción, había tormentas y rayos que caían a 10 metros de nosotros. Es verdaderamente salvaje. Salimos todos juntos y después cada uno encuentra su ritmo, pero no es una competición clásica. Hay una noción de comunidad mucho más importante que la carrera", añadió el español.

