Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 8 nov (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, dijo el miércoles que la reciente decisión del banco central de mantener estables las tasas fue la correcta, y reiteró que ahora es el momento de que la Fed haga balance de sus agresivas medidas antes de determinar cuál será el próximo paso para la política monetaria.

Harker, apuntando que hab√≠a sido uno de los primeros en decir antes de la √ļltima reuni√≥n que no era necesario un aumento, dijo que permanecer en la configuraci√≥n actual de la pol√≠tica monetaria "nos permitir√° tomar decisiones m√°s mesuradas y educadas sobre la pol√≠tica de tasas en el futuro, decisiones, que debo a√Īadir, podr√≠an ir en cualquier direcci√≥n, dependiendo de lo que los datos nos digan".

Harker, que tiene voto en el Comit√© Federal de Mercado Abierto que fija las tasas, hizo sus comentarios en un discurso preparado para ser pronunciado ante el Centro de Transporte de la Universidad Northwestern. Fueron sus primeros comentarios p√ļblicos desde que la semana pasada la Fed mantuvo su objetivo de tasas a un d√≠a entre el 5,25% y el 5,5% por segunda reuni√≥n consecutiva.

Las autoridades se reservaron la opci√≥n de realizar m√°s subidas, pero la disminuci√≥n de las presiones inflacionarias ha llevado a muchos inversores a creer que la Reserva Federal ha terminado con el endurecimiento monetario. Incluso se especula con la posibilidad de que el banco central recorte las tasas el a√Īo que viene.

En su discurso, Harker advirtió a los participantes en el mercado que no se adelantaran a los acontecimientos. "Una disminución en la tasa de política monetaria no es algo que probablemente suceda en el corto plazo", dijo, agregando que "me adhiero a la postura de que las tasas van a tener que permanecer más altas por más tiempo" para ayudar a la Reserva Federal a cumplir su misión de reducir la inflación.

Harker expuso unas perspectivas bastante positivas. Aunque espera que el crecimiento se desacelere, no cree que la econom√≠a entre en recesi√≥n. Piensa que la inflaci√≥n disminuir√° hasta el 3% el a√Īo que viene y que despu√©s volver√° al objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal.

Adem√°s, prev√© que la tasa de desempleo, del 3,9% en octubre, aumente al 4,5% el a√Īo pr√≥ximo, antes de volver al 4%.

Harker dijo que los "confiados" consumidores pueden ayudar a la Fed a alcanzar su objetivo de un aterrizaje suave de la econom√≠a. Pero a√Īadi√≥ que, dado que el fuerte gasto de los consumidores ha impulsado el s√≥lido crecimiento reciente, "el tiempo dir√° si los consumidores han agotado sus ahorros de la √©poca de la pandemia" y tendr√°n que empezar a moderar los niveles de gasto. (Reporte de Michael S. Derby; Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)