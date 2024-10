Harris califica de "valiente" la decisión de biden de abandonar la carrera electoral

Por Stephanie Kelly

LAS VEGAS, 11 oct (Reuters) - La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó este jueves que la decisión de Joe Biden de abandonar la carrera electoral para las elecciones de 2024 este verano fue "una de las más valientes" que ha tomado cualquier presidente. "El presidente Biden tomó una decisión que creo que la historia demostrará que fue probablemente una de las más valientes que un presidente podría tomar, que es poner al país por encima de su interés personal", dijo Harris durante el evento en Las Vegas patrocinado por la cadena de televisión en español Univision, según los reporteros del grupo de prensa. Sus declaraciones se emitieron por televisión dobladas al español.

"Creo que lo que está en juego ahora mismo es extraordinariamente grande y posiblemente, según algunos historiadores, sin precedentes."

La candidata presidencial demócrata hizo estas declaraciones cuando fue presionada por un votante que dijo inclinarse por Trump y mostrarse preocupado por la forma en que Biden abandonó la carrera electoral. El votante pidió claridad en cuanto a por qué Harris se convirtió en nominada sin pasar por unas primarias competitivas.

Biden puso fin a su candidatura a la reelección el 21 de julio, tras enfrentarse a semanas de presión por parte de cargos electos demócratas destacados y donantes preocupados por su edad y su estado físico. Biden apoyó inmediatamente a Harris, que consiguió el apoyo de suficientes delegados demócratas para asegurarse la nominación del partido. Harris dijo el martes en una entrevista en el programa "The View" de la cadena ABC News que "no hay nada" que hubiera hecho de forma distinta a Biden como presidente. El comentario lo aprovechó el equipo de campaña de Donald Trump, que quiere que los votantes vean al expresidente republicano como el candidato del cambio para 2024. Harris dijo que Biden, que no está haciendo apariciones frecuentes de campaña en su nombre, ha sido un socio y un apoyo claves y que su decisión de abandonar la contienda electoral marcó un fuerte contraste con Trump, que nunca admitió su derrota electoral de 2020. "Estamos nada menos que ante la decisión, como pueblo estadounidense, de tomar el camino del Estado de derecho y la democracia, o el de admirar a los dictadores", dijo, según el grupo de reporteros. El equipo de campaña de Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Información de Stephanie Kelly en Las Vegas, Nevada; información adicional de Trevor Hunnicutt; edición de Tom Hogue; editado en español por Jorge Ollero Castela)

Reuters