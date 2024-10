harris dice que si trump gana la elección reducirá los programas de salud en eeuu

(Actualiza con actos de campaña. Cambia redacción y agrega firma de autor)

Por Jeff Mason y James Oliphant

MADISON, Wisconsin, EEUU, 31 oct (Reuters) -

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris advirtió este jueves a los votantes de que el republicano Donald Trump y sus aliados reducirán los programas sanitarios si gana la Casa Blanca.

En una breve rueda de prensa, la vicepresidenta Harris recordó a los votantes que el expresidente Trump intentó sin éxito derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare, durante su presidencia de 2017 a 2021.

"La atención médica para todos los estadounidenses está en juego en estas elecciones", dijo a los periodistas en Madison, Wisconsin.

En respuesta, Trump dijo que nunca quiso deshacerse del programa. "Nunca mencioné hacer eso, ni siquiera pensé en tal cosa", publicó en su plataforma Truth Social después de que ella hizo el comentario.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010 proporciona cobertura a unos 40 millones de estadounidenses como parte del mosaico de programas de seguro de salud del país. La ley, que supuso un lastre político para los demócratas cuando se promulgó en 2010, goza ahora de gran popularidad entre el público.

Los sondeos de opinión muestran una contienda muy reñida entre Harris y Trump, y es probable que el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses del martes se decida en siete estados disputados.

Trump hace campaña en nuevo méxico

Trump voló a Albuquerque, Nuevo México, para una parada de campaña en un estado que perdió por 10 puntos porcentuales en 2020. Estrategas de ambos partidos dicen que este año tampoco es competitivo.

"Todos me dijeron: 'No vengas'", dijo. "'No puedes ganar Nuevo México' Yo dije: 'Miren, sus votos están amañados. Podemos ganar Nuevo México'".

Trump ha dicho sin aportar pruebas que espera una votación fraudulenta en las elecciones del martes, haciéndose eco de sus falsas afirmaciones de fraude en 2020. La campaña de Harris dijo que está sentando las bases para otro reclamo de elecciones robadas si pierde.

Casi 63 millones de estadounidenses han votado ya, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

(Reporte de Jeff Mason en Madison, Wisconsin y Steve Holland en Palm Beach, Florida; reporte adicional de Alexandra Ulmer; Escrito por Costas Pitas; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters