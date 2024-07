harris presiona a netanyahu para que alivie el sufrimiento en gaza: "no me quedaré callada"

(Incorpora citas del Harris tras el encuentro con Netanyahu)

Por Steve Holland y Jeff Mason

WASHINGTON, 25 jul (Reuters) - La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, presionó el jueves al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que ayude a alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza que alivie el sufrimiento de los civiles palestinos, adoptando un tono más duro que el presidente Joe Biden. "Es hora de que esta guerra termine", afirmó Harris en una declaración televisada tras mantener conversaciones cara a cara con Netanyahu. Harris, probable candidata presidencial demócrata después de que Biden abandonara la carrera electoral el domingo, no escatimó en palabras sobre la crisis humanitaria que asola Gaza tras nueve meses de guerra entre Israel y los militantes de Hamás.

"No podemos permitirnos ser insensibles ante el sufrimiento y no me quedaré callada", afirmó. Las declaraciones de Harris fueron tajantes y serias y plantearon la pregunta de si sería más agresiva con Netanyahu en caso de ser elegida presidenta el 5 de noviembre. Sin embargo los analistas no esperan que se produzca un cambio importante en la política estadounidense hacia Israel, el aliado más cercano de Washington en Oriente Medio. Biden se reunió con Netanyahu pero no hizo comentarios de fondo. Según sus ayudantes, Biden insistió en el alto el fuego en sus primeras conversaciones cara a cara con el dirigente israelí desde que viajó a Tel Aviv en los días posteriores al ataque del 7 de octubre.

Netanyahu se reunirá con el rival republicano de Harris, Donald Trump, el viernes en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida. Hace meses que se negocia un alto el fuego. Funcionarios estadounidenses creen que las partes están más cerca que nunca de un acuerdo para un alto el fuego de seis semanas a cambio de la liberación por Hamás de mujeres, enfermos, ancianos y rehenes heridos. "Ha habido un movimiento esperanzador en las conversaciones para lograr un consenso sobre este acuerdo, y como acabo de decirle al primer ministro Benjamin Netanyahu, es hora de que este acuerdo se haga", dijo Harris.

Aunque como vicepresidenta se ha hecho eco de Biden en su firme apoyo al derecho de Israel a defenderse, el jueves dejó claro que estaba perdiendo la paciencia con el enfoque militar israelí.

"Israel tiene derecho a defenderse. Y cómo lo haga es importante", dijo Harris. En marzo, declaró sin rodeos que Israel no estaba haciendo lo suficiente para paliar una "catástrofe humanitaria" durante su ofensiva terrestre en el enclave palestino. Posteriormente, no descartó "consecuencias" para Israel si lanzaba una invasión a gran escala de Rafah, en el sur de Gaza, repleta de refugiados.

Un partido dividido el conflicto de gaza ha dividido al partido demócrata y ha provocado meses de protestas en los actos de biden. una caída del apoyo entre los árabes estadounidenses podría perjudicar las posibilidades demócratas en michigan, uno de los pocos estados que probablemente decidan las elecciones del 5 de noviembre.

En un guiño a esas preocupaciones, Harris instó a los estadounidenses a ayudar a "fomentar los esfuerzos para comprender la complejidad, los matices y la historia de la región". "A todos los que han estado pidiendo un alto el fuego y a todos los que anhelan la paz, los veo y los oigo", dijo. "Lleguemos a un acuerdo para conseguir un alto el fuego que ponga fin a la guerra".

En un discurso en el Despacho Oval el miércoles, Biden citó el deseo de unidad en el Partido Demócrata en su intento de derrotar a Trump como una de las principales razones por las que decidió no buscar la reelección y apoyar en su lugar a Harris para la carrera de 2024.

Harris mantiene vínculos más estrechos con los progresistas demócratas, algunos de los cuales han instado a Biden a poner condiciones a los envíos de armas estadounidenses a Israel ante la preocupación por el elevado número de víctimas civiles palestinas en Gaza. Estados Unidos es uno de los principales proveedores de armas de Israel y ha protegido al país de las votaciones críticas de Naciones Unidas. Biden y Netanyahu se reunieron con las familias de los estadounidenses retenidos por Hamás, que expresaron su esperanza de un alto el fuego que incluya la liberación de los rehenes. "Hemos venido hoy con un sentido de urgencia", dijo Jonathan Dekel-Chen, cuyo hijo está cautivo. (Reporte de Steve Holland y Jeff Mason; reporte adicional de Trevor Hunnicutt. Editado en Español por Ricardo Figueroa, Javier López de Lérida y Héctor Espinoza)

Reuters