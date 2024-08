Harris promueve en Arizona su visión sobre la inmigración en un intento por ganar terreno

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — La vicepresidenta Kamala Harris echó mano de sus antecedentes judiciales para hacer su primera propuesta amplia sobre la inmigración frente a electores de un estado fronterizo, en un mitin de campaña en Arizona con su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, durante su gira por estados muy disputados.

Harris, ex fiscal general estatal de California, le recordó a la multitud que ella, cuando era funcionaria del orden público, perseguía a grupos delictivos transnacionales, cárteles del narcotráfico y contrabandistas.

“Los procesaba caso tras caso, y gané”, declaró Harris frente a una multitud de más de 15.000 personas en Glendale, un suburbio de Phoenix. “Así que sé de qué estoy hablando”.

Harris promovió un proyecto de ley de seguridad fronteriza que un grupo bipartidista de senadores negoció este año, y que a la larga fue objeto de una oposición en masa por parte de legisladores republicanos a instancia del nominado republicano Donald Trump.

“Donald Trump no quiere corregir este problema”, dijo Harris. “Ténganlo claro: él no tiene interés ni deseo de realmente corregir el problema. Habla mucho sobre seguridad fronteriza, pero no actúa”.

Los intentos de ella por atender el tema de la inmigración —un pasivo político que ha perseguido a Harris durante la mayor parte de su vicepresidencia— frontalmente en este crucial estado muy reñido forman parte de una iniciativa más amplia por parte de su campaña de lograr avances en estados del llamado Cinturón del Sol, en el sur de Estados Unidos, los cuales estaban cada vez más fuera del alcance de los demócratas cuando Joe Biden era el candidato a presidente.

Trump y sus aliados, que desde hace tiempo arremetían contra Biden por la afluencia de migrantes durante su periodo, ahora están dirigiendo sus ataques hacia Harris. Kari Lake, que está postulándose contra el representante demócrata Ruben Gallego por el asiento vacante del Senado en Arizona, critica a Gallego en un anuncio reciente por respaldar el “programa fronterizo radical” de Biden y Harris, en el que aparecen repetidas tomas de la vicepresidenta riendo.

“Para nosotros es muy fácil hacer una transición y cambiar nuestra mira y enfocarnos en ella”, dijo Dave Smith, presidente del Partido Republicano en el condado Pima.

Pero Harris ha estado cortejando a la población latina del estado, de rápido crecimiento, y dio a conocer un nuevo anuncio en el que destaca cómo ella —hija de inmigrantes de India y de Jamaica— ascendió hasta los niveles más elevados de la política estadounidense.

Y, de la misma forma en que lo ha hecho en sus escalas de campaña, durante el mitin Harris infundió el tema de la “libertad” durante todas sus declaraciones, especialmente en lo que respecta al derecho al voto, la seguridad en el manejo de las armas de fuego, los derechos de las personas de la comunidad LGBT y el acceso al aborto.

“Arizona, la nuestra es una lucha por el futuro y es una lucha por la libertad”, declaró Harris, que ingresó al estrado mientras la canción “Freedom” (Libertad) de Beyonce retumbaba en los altavoces del estadio Desert Diamond Arena.

El mensaje de Harris sobre la seguridad y las restricciones en el manejo de las armas de fuego le agradó a Jen Duran, una madre de 37 años y votante independiente.

“Tengo una hija que va a la escuela primaria, que va a esta escuela desde que tenía 4 años, y hoy recibimos una notificación de que hubo un simulacro de cierre de la escuela por un ataque”, señaló Duran. “Así, la seguridad de nuestros niños es realmente importante”.

___

Riccardi reportó desde Denver, y Kim desde Washington. Walt Berry y Jonathan J. Cooper en Phoenix contribuyeron a este despacho.

AP