Harris se dirige a los sindicalistas con biden a su lado

Por Jeff Mason, Steve Holland y Kanishka Singh

PITTSBURGH, 2 sep (Reuters) -

La candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris afirmó el lunes que U.S. Steel debe seguir en manos nacionales, en su discurso ante los votantes de clase trabajadora de Pensilvania, durante un mitin con el presidente Joe Biden. El mitin del Día del Trabajo marcó su primera aparición juntos en la campaña electoral desde que Harris sustituyó a Biden al frente de la candidatura demócrata en julio, y el mandatario presentó a la vicepresidenta ante una multitud de más de 600 personas que abarrotaban una sala sindical.

"U.S. Steel es una empresa estadounidense histórica, y es vital para nuestra nación mantener empresas siderúrgicas estadounidenses fuertes", dijo Harris en su intervención en el mitin.

"U.S. Steel debe seguir siendo de propiedad estadounidense y gestionada por estadounidenses", añadió. La festividad del Día del Trabajo en Estados Unidos marca el inicio del vital sprint postveraniego hacia las elecciones del 5 de noviembre. Se espera que tanto Harris como su rival republicano, el expresidente Donald Trump, intensifiquen su campaña de captación de votantes, especialmente en estados disputados que podrían resultar decisivos, como Pensilvania, Georgia, Michigan y Nevada. Trump se mantuvo alejado de la campaña el lunes, mientras que Harris celebró actos en Detroit y Pittsburgh, donde aprovechó sus declaraciones para subrayar su apoyo a los trabajadores del acero. La postura de Harris sobre U.S. Steel Corp refleja la de Biden, que en marzo dijo que la empresa, que ha acordado ser comprada por la japonesa Nippon Steel por 14.900 millones de dólares, debe seguir siendo una firma estadounidense de propiedad nacional. En febrero, Trump había dado a entender que bloquearía el acuerdo, una posible fusión que ha despertado la ansiedad entre algunos trabajadores sindicados, un bloque de votantes clave en Pensilvania y otros estados indecisos del "cinturón del óxido", que probablemente determinarán los resultados de las elecciones. El mes pasado, Trump dijo que detendría el acuerdo. U.S. Steel dijo el domingo que está comprometido con el acuerdo con Nippon Steel, que llama el "mejor acuerdo para ellos (empleados) y las comunidades donde viven".

La guerra de gaza arroja sombras los acontecimientos en oriente medio en torno a las conversaciones sobre un acuerdo para alcanzar un alto el fuego en gaza y liberar a los rehenes ensombrecieron la jornada del lunes. durante el fin de semana, israel recuperó los cadáveres de seis rehenes de un túnel de gaza en el que, según dijo, habían sido asesinados recientemente por el grupo islamista palestino hamás, lo que provocó duras críticas a la estrategia de alto el fuego de la administración de biden y nuevas presiones sobre el primer ministro israelí, benjamín netanyahu, para que traiga de vuelta a casa a los rehenes restantes. el lunes, biden declaró a los periodistas que no creía que netanyahu estuviera haciendo lo suficiente para garantizar un acuerdo sobre los rehenes. la guerra está influyendo en las elecciones estadounidenses, y los activistas propalestinos amenazan con intensificar las protestas contra harris durante la campaña. miles de activistas propalestinos que se oponen al apoyo de estados unidos a la guerra de israel en gaza celebraron una protesta en nueva york el lunes. biden y harris se reunieron el lunes con el equipo estadounidense de negociación sobre los rehenes y debatieron los próximos pasos en los esfuerzos por liberar a los cautivos restantes, según informó la casa blanca. (reportaje de steve holland, jeff mason y kanishka singh; información adicional de james oliphant, stephanie kelly y david shepardson, escrito por kanishka singh; editado en español por héctor espinoza)

Reuters