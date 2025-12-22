Harry Kane elogia la 'energía imparable' del Bayern tras su dominio en 2025

Incluso para los estándares del Bayern Múnich, ha sido un año inusualmente dominante en Alemania.

Una victoria por 4-0 en Heidenheim el domingo significó que el equipo de Vincent Kompany termina 2025 con nueve puntos de ventaja en la Bundesliga, bien encaminado para retener el título que ganó en mayo después del reinado de una temporada del Bayer Leverkusen. También es posible un primer doblete doméstico desde 2020.

“Fue un año increíble. Poder ganar la liga con este equipo fue realmente especial para mí. Sentí que desde ese momento, incluso en el Mundial de Clubes (en junio), comenzamos a construir un espíritu y una energía de equipo que es difícil de romper”, señaló el domingo el delantero del Bayern, Harry Kane.

Solo una vez en 2025 el Bayern ha perdido contra un rival alemán, 3-2 contra el modesto Bochum en marzo. La diferencia de goles del equipo en 15 partidos de esta temporada de la Bundesliga es un increíble +44, mucho más que cualquier otro equipo en las "cinco grandes" ligas de Europa.

Kane ha anotado 30 goles para el Bayern en todas las competiciones esta temporada, mientras que Luis Díaz ha brillado desde su llegada desde el Liverpool por un monto reportado de 75 millones de euros (US$87 millones) y el joven de 17 años Lennart Karl ha sido una revelación.

Incluso las lesiones a largo plazo de Jamal Musiala, Alphonso Davies y Dayot Upamecano no pudieron frenar al Bayern, ya que el equipo comenzó 2025-26 con una racha de 16 victorias consecutivas.

Entonces, ¿qué sigue?

La próxima frontera

Ganar la Bundesliga es lo mínimo para cualquier entrenador del Bayern. El club ha hecho un buen trabajo replicando esa consistencia alemana en Europa esta temporada, pero las verdaderas pruebas están por venir.

Una eliminación en cuartos de final ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones 2024-25 fue un duro golpe, mientras que perder ante el Paris Saint-Germain en la misma etapa del Mundial de Clubes fue más comprensible, especialmente porque ese partido vio una espantosa lesión de Musiala.

El Bayern ahora es segundo en la tabla de la Liga de Campeones y ganó elogios por su valentía al vencer al PSG con diez hombres, aunque una débil derrota por 3-1 ante el Arsenal fue una advertencia de que aún queda trabajo por hacer.

También está la Copa de Alemania. Desde la última victoria del Bayern en 2020, no ha pasado de los cuartos de final.

El entrenador Kompany tiene una decisión que tomar cuando Musiala finalmente regrese de la fractura de pierna que lo ha mantenido fuera desde julio. ¿Cambia un equipo ganador para incorporar a un jugador que fue crucial para el Bayern la temporada pasada pero que aún no ha jugado con Díaz?

Los defectos

La consistencia del Bayern se refleja en la inestabilidad de sus principales rivales alemanes.

El Borussia Dortmund, en segundo lugar, termina el año con inquietud en el equipo después de que el defensor Nico Schlotterbeck criticara la ética de trabajo de sus compañeros y el delantero Karim Adeyemi protestara contra una decisión de sustituirlo.

El Leverkusen comenzó el año en caos con el entrenador Erik ten Hag despedido después de tres partidos, aunque Kasper Hjulmand ha estabilizado el barco e incluso sorprendió al Manchester City.

La falta de partidos europeos ha permitido al Leipzig centrarse en la Bundesliga, pero está muy lejos de ser el mejor de la liga, como se demostró en una derrota por 6-0 ante el Bayern en el día inaugural y una derrota por 3-1 ante el Leverkusen en el último partido antes del receso invernal.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes