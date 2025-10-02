Harry Kane y el Bayern, emocionante duelo ante Frankfurt

DUESSELDORF, Alemania (AP) — Se espera una lluvia de goles cuando el Bayern Múnich y Harry Kane —quien ha anotado 17 goles en nueve partidos de club esta temporada— se enfrenten al Eintracht Frankfurt el sábado en la Bundesliga.

El Borussia Dortmund, que ocupa el segundo lugar, se enfrenta al Leipzig, que está en tercer lugar, mientras compiten por ser el rival más cercano del Bayern.

Enfrentamientos clave

El Bayern ha ganado todos los partidos que ha jugado esta temporada, pero no ha ganado en Frankfurt desde 2022. Gane o pierda, Frankfurt siempre es entretenido. Sus ocho partidos en todas las competiciones han producido un total de 47 goles —casi seis por partido— después de una victoria por 6-4 la semana pasada sobre el Borussia Moenchengladbach.

El Dortmund está a dos puntos de la cima y es el único equipo invicto, además del Bayern, mientras se prepara para recibir al Leipzig el sábado. El Leipzig se ha recuperado de perder 6-0 ante el Bayern en el primer día y ha ganado cuatro seguidos desde entonces.

Kasper Hjulmand no ha perdido ninguno de sus primeros cinco partidos como entrenador del Bayer Leverkusen, pero el equipo aún no ha encontrado su ritmo. Fortalecer una defensa que ha concedido en cada uno de esos partidos podría ser clave contra el Union Berlin el sábado.

Jugadores a seguir

Los goles de Kane llaman la atención, pero la contribución de Michael Olise al Bayern ha sido casi igual de importante. Un gol y dos asistencias en la victoria del Bayern por 5-1 sobre el Pafos el martes mantuvieron la racha de Olise de anotar o asistir en cada uno de sus partidos de la Bundesliga y la Liga de Campeones esta temporada.

Nicolas Jackson finalmente anotó en su quinto partido para el Bayern el martes, su primer gol desde que llegó cedido del Chelsea. Con Kane en tan buena forma, las oportunidades del delantero senegalés para tener un impacto han sido limitadas.

Can Uzun es el jugador clave del Frankfurt con cinco goles y tres asistencias en cinco partidos de la Bundesliga, ya que el mediocampista ofensivo de 19 años comienza a cumplir su potencial.

Jugadores ausentes

El Leverkusen estará sin el delantero Patrik Schick por primera vez en la Bundesliga esta temporada. Tiene una lesión en el tendón de la corva y se perdió el empate 1-1 del miércoles con el PSV Eindhoven.

El portero del Mainz, Robin Zentner, se perderá el partido de su equipo contra el Hamburger SV el domingo mientras cumple el primer partido de una suspensión de dos juegos. Zentner fue expulsado por una falta imprudente sobre Karim Adeyemi del Dortmund la semana pasada.

Fuera del campo

El Borussia Moenchengladbach, que ocupa el último lugar, no ha ganado y está a la deriva. El entrenador interino Eugen Polanski se dirige a su tercer partido a cargo el domingo contra el Freiburg. Eso es tanto como Gerardo Seoane logró antes de ser despedido el mes pasado.

El director deportivo del Gladbach, Roland Virkus, renunció el martes y el club ha dicho que resolverá el papel de director antes de nombrar a un entrenador.

