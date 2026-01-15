Harry Styles anuncia su primer álbum en cuatro años, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"

NUEVA YORK (AP) — En este mundo, es solo él: Harry Styles ha anunciado que su esperado cuarto álbum de estudio llegará esta primavera.

Titulado “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” y disponible el 6 de marzo, el álbum es el primer proyecto de larga duración de Styles en cuatro años. Sigue al aclamado disco de synth pop de 2022, "Harry's House", que le valió al exintegrante de One Direction el premio al álbum del año en los Grammy de 2023.

En una reseña, The Associated Press celebró "Harry's House" por mostrar "una amplitud de estilo que coincide con el rango emocional del álbum".

En Instagram, Styles compartió la portada de “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, que presenta al artista de 31 años con una camiseta y jeans por la noche, de pie bajo una brillante bola de discoteca colgada afuera.

Según un comunicado de prensa, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” contendrá 12 pistas y tiene como productor ejecutivo a Kid Harpoon. El compositor y productor británico ha sido un colaborador cercano de Styles desde el comienzo de su carrera en solitario, trabajando en todos sus álbumes desde el debut homónimo del cantante en 2017.

“Kiss All the Time. Disco, Occasionally” está disponible para preordenar.

También es el primer proyecto de Styles desde que su excompañero de banda de One Direction, Liam Payne, falleció en 2024 tras caer de un balcón de hotel en Argentina.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.