Harry Styles corre el maratón de Berlín en menos de tres horas

BERLÍN (AP) — El cantante y compositor inglés Harry Styles corrió el Maratón de Berlín en menos de tres horas el domingo.

Los organizadores confirmaron a The Associated Press que Styles participó. El periódico local Der Tagesspiegel fue el primero en informar sobre su participación.

El exmiembro de 31 años de la boy band One Direction fue uno de los aproximadamente 55.000 corredores que participaron en la carrera en lo que se considera ampliamente como la pista de maratón más rápida del mundo.

Styles, usando el seudónimo Sted Sarandos y vistiendo una cinta para la cabeza y gafas de sol, completó la ruta en dos horas, 59 minutos y 13 segundos. Un maratón de menos de tres horas es una marca codiciada por muchos maratonistas.

Der Tagesspiegel informó que Styles ya había sido visto corriendo en Berlín en preparación para la carrera del domingo.

Styles apareció en una foto en la meta con Richard Whitehead, dos veces ganador de la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos. Whitehead, quien está en una misión de correr 20 maratones este año, publicó la foto en Instagram.

El álbum debut de Styles, "Harry Styles", encabezó las listas de álbumes en Estados Unidos, Gran Bretaña y varios otros países, mientras que el segundo, "Fine Line", apareció en 2019 e incluyó el tema ganador del Grammy "Watermelon Sugar".