Harry Styles cumple su cita con el público mexicano

Ciudad de méxico (ap) — dos años y una pandemia después, harry styles cumplió su cita con el público mexicano al presentarse ante 65.000 asistentes en su concierto en el foro sol de la capital.

Styles había anunciado tres conciertos en México de su gira Love On Tour en 2019, pero se pospusieron por el COVID-19. La espera valió la pena cuando el músico británico, actualmente nominado al Grammy incluyendo las categorías de canción y álbum del año, deleitó el jueves en la noche a sus fans con temas como “Sign of the Times”, “Watermelon Sugar”, “Late Night Talking”, “Adore You”, “She” y “Love of My Life”. Además, Styles no dio tres conciertos en el país, en esta ocasión llegó con cuatro fechas programadas en Monterrey, Guadalajara y dos en la Ciudad de México.

“¡Buenas noches México!”, dijo Styles en español. “Es un placer total estar aquí... Sé que guardaron esos boletos por mucho tiempo, eso es muy importante para nosotros”, agregó en inglés antes de cantar “Daylight”.

Tampoco podía faltar “As It Was” su tema nominado a canción del año para los Grammy que se entregarán en febrero de 2023. “As It Was” también está nominada a grabación del año, mejor interpretación pop solista y mejor video musical. “Harry’s House”, el álbum en el que está incluida la canción, compite por el Grammy al álbum del año, mejor álbum vocal pop y mejor ingeniería de álbum no clásico.

Styles también se desempeña como actor. Este año llegó a Venecia con “Don’t Worry Darling” ("No te preocupes, querida") dirigida por su novia Olivia Wilde y recientemente estrenó “My Policeman” ("Mi policía") de Michael Grandage.

Hacia la mitad del concierto, Styles comenzó a leer los letreros que llevaban sus admiradores de pie junto a una pasarela que se extendía frente al escenario en la que también desfiló con la bandera mexicana. El letrero de una chica decía que era su cumpleaños, Styles pidió al público que le cantaran “Happy Birthday” y después la versión mexicana en español “Las mañanitas”, que le causó sorpresa porque es mucho más larga que la de inglés.

Otra decía que se había perdido su graduación de la universidad con tal de estar en el concierto y Styles la felicitó por obtener su título.

Pero el que más gracia causó fue un cartel de una chica que decía que había llevado al concierto a su mamá porque su papá la había engañado. “Una versión interesante de un show familiar”, dijo Styles. “¿Cómo están? ¿Se sienten genial? Qué bueno, estamos encantados por eso, gracias por venir, lamento mucho ‘eso’, pero las dos se ven maravillosas y todos las queremos”.

Styles tuvo como abridor al músico jamaiquino Koffee para el cual pidió un aplauso desde el escenario. También invitó al público a entonar con él “Matilda”, una canción de apoyo a personas con relaciones rotas con su familia de sangre que encuentran nuevos vínculos positivos para su vida.

“Por favor canten con nosotros, es un tema especial para mí, espero que un día sea especial para ustedes”, dijo.

Styles debutó en los escenarios mexicanos hace casi una década como integrante de la banda británica de chicos One Direction. Hacia el final del concierto agradeció al público por seguir siéndole fiel después de casi cuatro años de no visitar el país. “Los amo con todo mi corazón”, dijo en español.

“Han sido absolutamente increíbles, no olvidaremos esta noche”, agregó en inglés. “Buenas noches, muchas gracias. ¡Viva México!”, concluyó en español.

AP