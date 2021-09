Harry styles y celeste triunfan en los premios ivor novello de composición

Por Mindy Burrows

LONDRES, 21 sep (Reuters) - Los cantantes Harry Styles, Celeste y Lianne La Havas triunfaron el martes en los Ivor Novellos de Londres, obteniendo premios en los galardones anuales que honran a los compositores de canciones y guionistas.

M谩s de la mitad de los ganadores recibieron su primer Ivor en la ceremonia, incluida La Havas, que gan贸 el premio al mejor 谩lbum por su disco hom贸nimo, escrito con el m煤sico y productor Matthew Hales.

Los presentadores de los premios, la Academia de los Ivors, lo describieron como "un impresionante 谩lbum conceptual, cuyo ciclo de canciones describe las etapas de una relaci贸n, desde el primer romance hasta su final".

"Estoy muy contenta, no me lo puedo creer", dijo La Havas a Reuters.

Celeste y el productor Jamie Hartman ganaron la categor铆a de Compositor del A帽o por un cat谩logo de canciones que incluye "Stop this Flame", "I Can See the Change", "Little Runaway", "Love is Back" y "A Little Love".

"Adore You" gan贸 el premio al trabajo m谩s interpretado por Styles y sus compa帽eros Amy Allen, Tyler Johnson y Kid Harpoon.

La mejor canci贸n musical y l铆rica fue para el m煤sico nigeriano afincado en Londres Obongjayar y el m煤sico Barney Lister por "God's Own Children".

La 66ª edición de los premios también reconoció a Roland Orzabal y Curt Smith, de Tears for Fears, conocidos por éxitos de los años 80 como "Shout" y "Everybody Wants to Rule the World", en la categoría de mejor colección de canciones. El dúo tiene previsto publicar en los próximos meses su primer álbum en 17 años.