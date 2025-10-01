Hartazgo y caos: el Rayo se estrena en Europa en pleno divorcio entre hinchas y presidente

Curiosa paradoja la que vive el Rayo Vallecano: este equipo de un barrio popular de Madrid se encuentra en el mejor momento deportivo de su historia, con participación en competición europea incluida, pero ello coincide con el divorcio entre la afición y el presidente-propietario, Raúl Martín Presa.

El cuadro rayista disputa por primera vez una competición europea por méritos deportivos (hace 25 años lo hizo como premio por juego limpio) y se estrenará este jueves ante el Shkendija macedonio en la Conference League.

Este club ubicado en Vallecas, un barrio obrero al sur de Madrid, de los más poblados de la capital (240.000 habitantes según el ayuntamiento), ha disputado el campeonato de primera división española en 11 de las últimas 15 temporadas, casi las mismas que en sus 85 primeros años (12).

Sin embargo, el éxito de este modesto club, instalado en la élite de uno de los mejores campeonatos de fútbol y por el que pasaron jugadores de talla mundial como Hugo Sánchez, Diego Costa, Radamel Falcao y James Rodríguez, está viéndose ensombrecido por el ruido extradeportivo.

En cada partido, una gran parte de la grada expresa su repudio a la gestión de su presidente, Raúl Martín Presa, un empresario madrileño que es dueño de alrededor del 96% de las acciones del club desde 2011.

La afición tiene la sospecha de que Presa es un hombre de paja de la familia Ruiz Mateos desde que el abogado entonces de los antiguos propietarios revelara que el actual presidente compró el club por apenas 600 euros (US$705), siempre que se hiciese cargo de los 60 millones de euros que tenía al club, al borde de la quiebra.

"No sabemos si es un testaferro o no, pero le dieron las acciones con un precio mínimo", asegura Fidel, socio de la peña rayista El Cerro, a la AFP.

Fidel, que prefiere ocultar su apellido, no tiene todavía claro cómo se ha pagado lo que se debía, "seguramente mediante la condonación de la deuda", pero subraya que Presa "no es rayista".

Tampoco gustó a los hinchas del club, mayoritariamente de izquierdas, que en 2021 Presa invitara a altos dirigentes del partido ultraderechista Vox al palco de Vallecas.

Ante el Barcelona el pasado 31 de agosto, una parte de la tribuna anunció una huelga de animación, una nueva protesta contra Presa que desató la ira del dirigente.

"Hablan de barrio obrero y que yo sepa un obrero se rompe el lomo a trabajar", afirmó Presa ante los medios contra los grupos de animación Bukaneros y la Vida Pirata, a cuyos miembros tildó de "vagos" y "alcohólicos".

Según Fidel, el sentir contra su presidente es unánime: "Hemos estado varios años con un campo en malas condiciones, no funcionaban los aseos, los asientos están sucios; hasta los futbolistas han estado entrenando fuera de las instalaciones por mal estado del césped los últimos días".

Los aficionados también critican con frecuencia que el Rayo sea uno de los pocos clubes, si no el único, que no tiene informatizada la venta de entradas, por lo que los hinchas deben hacer colas durante horas cada vez que quieren comprar un boleto.

Tampoco coinciden en cómo afrontar el proyecto de futuro estadio. Vallecas pertenece al gobierno regional, por lo que el club se niega a invertir en reformarlo. Y la Comunidad de Madrid no quiere venderlo por temor a una jugada inmobiliaria del presidente, algo que comparten los hinchas.

"Se nos ha quedado el campo pequeño, pero queremos seguir en el corazón de Vallecas", asegura Fidel.

El gobierno regional apuesta por que siga en la misma ubicación y prevé aumentar el aforo de los 14.000 a 20.000 asientos.

Frente a este ambiente de discordia entre los seguidores y la institución, el técnico rayista reconoció el sábado que no puede mantenerse ajeno a lo que sucede.

"Todo este tipo de situaciones en otros clubes se pueden obviar, pero aquí no porque somos diferentes, por la gente que nos acompaña de manera incondicional", admitió recientemente el entrenador Íñigo Pérez.

Pese a las adversidades, "el Rayo compite de tú a tú contra los grandes", remarca Fidel, quien confía en que su equipo pasará la primera fase de la Conference.

