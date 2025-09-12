Harto de umpies robot, Walker Buehler busca otra oportunidad en las mayores con Filis

FILADELFIA (AP) — Walker Buehler abrió los brazos para festejar cuando consiguió el último out de la temporada pasada. Los Dodgers de Los Ángeles aseguraron así la coronación en la Serie Mundial.

Los Filis estarían felices si el lanzador dos veces elegido al Juego de Estrellas puede repetir la proeza esta temporada. La diferencia es que sus compañeros en esta ocasión serían Bryce Harper, Kyle Schwarber y el resto de Filadelfia, que persigue su primer campeonato de la Serie Mundial desde 2008.

Buehler tendrá una nueva oportunidad este viernes en Filadelfia, donde tomará la pelota para el primer juego de una serie de tres contra Kansas City.

El pitcher de 31 años, quien ayudó a los Dodgers a ganar títulos de la Serie Mundial en 2020 y 2024, fue dado de baja por los Medias Rojas de Boston en agosto, tras un récord de 7-7 con una efectividad de 5,45 en 23 juegos, 22 de los cuales fueron como abridor.

Los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, tenían un espacio en su rotación después de que su as Zack Wheeler quedó fuera por el resto de la temporada —y posiblemente más tiempo— debido a un síndrome torácico.

“Tienen variantes y talento, y espero contribuir de alguna manera”, dijo Buehler antes del juego del jueves contra los Mets. “Se trata un poco de volver a ponerme en pie y, con suerte, lograr un buen mes, mes y medio aquí y ayudarnos a ganar esto”.

Los Filis pasarán a una rotación de seis hombres en la recta final.

Buehler será elegible para lanzar en la postemporada y fue asignado a la sucursal de la Triple A en Lehigh Valley, donde permitió dos carreras (una limpia) en cinco hits y tres bases por bolas a lo largo de tres innings en su única apertura. Ponchó a cinco y logró 47 strikes entre 78 lanzamientos.

Entre las razones por las que Buehler estaba feliz de regresar a las Grandes Ligas se destaca una: odiaba el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS) utilizado en las menores y que probablemente sería considerado por las mayores para su uso en la temporada regular.

“Creo que es inexacto”, dijo Buehler. “Creo que en la mayoría de los estadios, ni siquiera está realmente en el plato. Creo que se desplaza en ciertas direcciones en ciertos estadios. Creo que el elemento humano es una parte enorme de este juego y que los abridores que han lanzado durante mucho tiempo merecen ciertas partes del plato que otros no obtienen”.

"Me parece que el castigo por desafiar algo que claramente es un strike no es lo suficientemente grande. Podría seguir. Creo que el sistema ABS en general es una muy buena idea. No creo que tengamos idea de dónde colocarlo en el plato. No creo que tengamos idea de cómo hacer que funcione correctamente en términos de ángulos en los estadios.

No creo que los sindicatos de umpires vayan a estar muy contentos con eso.

Buehler firmó un contrato de un año y US$21,05 millones la temporada baja pasada con los Medias Rojas y se esperaba que fuera un miembro clave de su rotación, pero ingresó a la lista de lesionados al principio de la temporada con una dolencia de hombro y nunca encontró su mejor forma.

Boston lo echó de su rotación después de su apertura del 19 de agosto. Buehler cumplió una aparición para los Medias Rojas desde el bullpen, permitiendo dos carreras en dos innings y un tercio contra los Yankees el 24 de agosto.

Se le dio de baja a fin de hacer espacio para el principal prospecto Payton Tolle.

Una de las mejores salidas de Buehler esta temporada fue en Filadelfia el 21 de julio cuando permitió una carrera limpia y seis hits en siete entradas, durante las que repartió cuatro ponches y un boleto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.