Harvey weinstein se enfrenta a un nuevo juicio por delitos sexuales en nueva york

By Jack Queen

NUEVA YORK, 15 abr (Reuters) - Harvey Weinstein será juzgado el martes en Manhattan por violación y agresión sexual, un año después de que un tribunal estatal de apelaciones anulara la condena impuesta al exmagnate del cine en 2020. Weinstein, de 73 años, se enfrenta a un cargo de violación y dos cargos de agresión sexual en el juicio con jurado popular presidido por el juez del Tribunal Superior Curtis Farber. Weinstein, que cofundó el estudio Miramax y fue en su día uno de los productores más influyentes de Hollywood, se ha declarado inocente y ha negado haber agredido a nadie o haber mantenido relaciones sexuales no consentidas.

Su condena fue la piedra angular del movimiento #MeToo, que animó a las mujeres a denunciar conductas sexuales inapropiadas por parte de hombres poderosos de los medios de comunicación, la política y otros ámbitos.

Se espera que el juicio, que comenzará el martes con la selección del jurado popular, dure unas seis semanas. Farber y los abogados de ambas partes tienen previsto interrogar y seleccionar a 12 jurados de entre un grupo de residentes de Manhattan. El veredicto debe ser unánime.

Un jurado declaró a Weinstein culpable de violación y agresión sexual en 2020, y fue condenado a 23 años de prisión. Un tribunal estatal de apelaciones en abril de 2024 y ordenó un nuevo juicio, al considerar que no se debería haber permitido testificar a las mujeres que acusaron a Weinstein de agresiones que no formaban parte de los cargos presentados contra él. Los fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg han acusado a Weinstein de agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley en 2006 y de violar a la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013, cargos por los que fue condenado en el primer juicio. En el nuevo juicio, Weinstein también se enfrenta a un nuevo cargo de presunta agresión a una mujer no identificada en Manhattan en 2006.

Durante el primer juicio, los fiscales retrataron a Weinstein como un depredador en serie que manipulaba a las mujeres con promesas de ascenso profesional en Hollywood, las engatusaba para llevarlas a habitaciones de hotel o apartamentos privados y luego las dominaba y atacaba.

Es probable que Weinstein pase el resto de su vida en prisión aunque sea absuelto en el nuevo juicio de Nueva York, ya que fue condenado a 16 años tras ser declarado culpable de violación en California. Aún no ha empezado a cumplir esa condena y permanece detenido en Nueva York desde que se anuló su condena allí. En septiembre, Weinstein fue trasladado de urgencia a un hospital y sometido a una operación de corazón. El episodio fue uno de los varios problemas de salud que sufrió durante su estancia en la cárcel neoyorquina de Rikers Island, donde sus representantes han afirmado que no recibía la atención médica adecuada.

Más de 100 mujeres, entre ellas , de conducta inapropiada, y las acusaciones contra él fueron un punto central del #MeToo. Él negó las acusaciones y dijo que cualquier encuentro sexual que hubiera tenido había sido consentido.

El estudio de cine de Weinstein se declaró en en marzo de 2018 después de las acusaciones originales de mala conducta sexual.

