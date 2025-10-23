Hasbro eleva un 4,5% el beneficio en el tercer trimestre y mejora previsiones

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Hasbro cerró el tercer trimestre de 2025 con un beneficio neto atribuido de US$233 millones (201 millones de euros), lo que representa un incremento del 4,5% en comparación con el resultado anotado un año antes, informó la compañía juguetera estadounidense, que ha revisado al alza sus pronósticos para el conjunto del ejercicio.

La cifra de negocio de la multinacional propietaria de 'Monopoly' o 'Nerf' alcanzó los US$1387 millones (1195 millones de euros), un 8,3% más, incluyendo un aumento del 41,6% en la facturación de Wizards of the Coast y juegos digitales, hasta US$572 millones (493 millones de euros).

Por contra, los ingresos del segmento de productos de consumo registraron una caída del 7,3%, hasta US$797 millones (687 millones de euros), mientras que el negocio de entretenimiento creció un 8%, hasta US$18,6 millones (14 millones de euros).

Sin embargo, en los nueve primeros meses del año Hasbro registró pérdidas de US$524 millones (452 millones de euros), frente al beneficio de 420 millones de dólares (362 millones de euros) contabilizado en el mismo periodo de 2024 como consecuencia del cargo no monetario por deterioro del fondo de comercio de US$1021,9 millones (881 millones de euros) anotado entre abril y junio, mientras que la facturación de la empresa ascendió a US$3255 millones (2805 millones de euros).

"Gestionamos la volatilidad de los aranceles con agilidad, protegimos los márgenes mediante la productividad de costes y la disciplina de precios, y continuamos impulsando nuestras iniciativas de transformación", declaró Gina Goetter, directora financiera y de operaciones de Hasbro.

De este modo, la multinacional ahora espera en 2025 un crecimiento de los ingresos totales de un dígito alto en moneda constante, cuando anteriormente anticipaba un aumento de un dígito medio, mientras sigue confiando en alcanzar un margen operativo ajustado del 22% al 23%.

Asimismo, espera alcanzar un Ebitda ajustado de US$1240 a US$1260 millones (1068 a 1086 millones de euros), por encima del rango anterior de entre US$1170 a US$1200 millones (1008 y 1034 millones de euros).