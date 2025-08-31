Hassan y Kiros arrasan en Sídney: récords pulverizados y victoria en el maratón

La imbatible campeona olímpica Sifan Hassan pulverizó el récord de la prueba este domingo y se llevó la victoria en un histórico maratón de Sídney, donde Hailemaryam Kiros replicó su hazaña en la carrera masculina.

Hassan, en su debut en la élite del maratón mundial, dominó la prueba con un tiempo de 2h18:22, superando a la keniana Brigid Kosgei (2h18:56), antigua plusmarquista mundial.

La etíope Workenesh Edesa Gurmesa, tercera este año, había ganado la carrera el año pasado con un tiempo récord, pero Hassan, la superestrella neerlandesa de la multidistancia, la superó por más de tres minutos.

Hassan, que decidió dar prioridad al maratón de Sídney y no participará en el Campeonato Mundial de atletismo de Tokio en septiembre, reconoció que estuvo a punto de cometer un error durante la carrera.

“Empujé demasiado y aprendí la lección”, declaró la neerlandesa de origen etíope de 32 años, que también ha ganado las pruebas de Londres y Chicago. “Estaba muy cansada en los últimos 10 km”.

“Estoy muy contenta de ganar con un récord del recorrido.

“Es historia, es el primer gran maratón (en Sídney) y yo soy la primera ganadora”, agregó.

La carrera femenina se redujo a cinco líderes en los primeros kilómetros, hasta que Hassan abrió una brecha de 40 segundos al pasar por el kilómetro 35 y la mantuvo hasta la meta.

Kiros impone récord para la prueba

Kiros, en la carrera masculina, también estableció un nuevo récord al cruzar la meta frente a la Ópera de Sídney en 2h06:06, superando por 10 segundos a su compatriota Addisu Gobena, una joven promesa de solo 20 años.

Tebello Ramakongoana, de Lesoto, fue tercero.

Al ser preguntado si esperaba batir el récord del recorrido, Kiros respondió: “Sí, porque me he preparado bien”.

El keniano Eliud Kipchoge, considerado por muchos como el mejor maratonista masculino de todos los tiempos, no pudo sumar su duodécimo título y terminó en la novena posición.

El corredor de 40 años se mantuvo en el grupo de cabeza hasta la mitad de la carrera, con un ritmo frenético, pero perdió contacto cuando el pelotón se acercaba al kilómetro 32.

Kiros y Gobena lideraron una escapada de siete corredores antes de abrir una brecha definitiva sobre el pelotón perseguidor, que ya no logró darles alcance.

A un kilómetro de la meta, Kiros recortó más de 10 segundos al récord anterior, fijado el año pasado por el keniano Brimin Misoi.

Aunque fuera de ritmo, Kipchoge recibió la ovación más intensa al cruzar la meta.

El suizo Marcel Hug se impuso en la prueba masculina en silla de ruedas, mientras que la estadounidense Susannah Scaroni se llevó la victoria en la categoría femenina.

Un récord de aproximadamente 35.000 corredores participó en el pintoresco recorrido de 42,195 km, que atraviesa la ciudad desde el norte de Sídney, cruza el Puente del Puerto y finaliza en la explanada frente a la Ópera de Sídney.

Este año, la carrera alcanzó la categoría de séptima World Marathon Major, colocándola al mismo nivel que Londres, Tokio, Boston, Berlín, Chicago y Nueva York dentro de la serie mundial de maratones de élite.

