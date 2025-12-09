Hassett, asesor de la Casa Blanca, dice "hay mucho margen" para bajar las tasas: WSJ

9 dic (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, que se perfila como favorito para ser el próximo presidente de la Reserva Federal, dijo el martes que hay "mucho margen" para recortar más las tasas de interés, aunque si la inflación aumenta el cálculo podría cambiar.

"Lo que tenemos que hacer es reconocer que, como en la década de 1990, estamos en un momento potencialmente muy transformador", dijo Hassett en el WSJ CEO Council.

Consultado sobre qué haría si el presidente Donald Trump quisiera que recortara las tasas y él no creyera que fuera lo correcto, dijo que "si la inflación ha pasado del 2,5% al 4%, entonces no se pueden recortar las tasas", según una publicación en redes sociales de Nick Timiraos, periodista del Wall Street Journal especializado en la Fed. (Reporte de Ann Saphir. Edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)