Hassett, asesor de la Casa Blanca, dice que ha habido señales contradictorias en el mercado laboral

17 nov (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó el lunes que ha habido señales contradictorias en el mercado laboral y que este podría estar ralentizándose.

"Creo que ha habido señales contradictorias en el mercado laboral y señales muy, muy positivas en los mercados de producción", dijo Hassett a CNBC en una entrevista.

"Creo que podría haber un poco de calma en el mercado laboral porque las empresas están descubriendo que la inteligencia artificial está haciendo que sus trabajadores sean tan productivos que no necesariamente tienen que contratar a los recién salidos de la universidad", dijo. Según los economistas, el debilitamiento del mercado laboral podría llevar a la Reserva Federal de Estados Unidos a bajar de nuevo la tasa de interés en 25 puntos básicos el mes que viene. (Reportaje de Bhargav Acharya en Toronto; Edición de Doina Chiacu, Editado en español por Juana Casas)