Hassett, asesor de la Casa Blanca, dice que no estuvo involucrado en el tema de investigación sobre Powell

WASHINGTON, 12 ene (Reuters) -

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el lunes que no estuvo involucrado en conversaciones con el Departamento de Justicia sobre su investigación al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

"No he participado en conversaciones con el Departamento de Justicia sobre eso. No he hablado con el Departamento de Justicia antes de que se pusieran en contacto con Jay, así que realmente no tengo nada que añadir, aparte de que respeto la independencia de la FED y la independencia del Departamento de Justicia, y ya veremos cómo va", dijo Hassett a "Squawk Box" de CNBC el lunes. (Reporte de Bo Erickson, Susan Heavey y Doina Chiacu en Washington; Edición en Español de Manuel Farías)