Hassett, asesor de la Casa Blanca, prevé menos crecimiento del empleo

WASHINGTON, 9 feb (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el lunes que los estadounidenses podrían ver cifras de crecimiento del empleo más bajas en los próximos meses debido a la disminución de la población y al aumento de la productividad.

La combinación de un fuerte crecimiento del PIB y una disminución bastante importante de la población activa "debido a la salida del país de los inmigrantes ilegales" podría dar lugar a una reducción de las cifras de empleo, dijo Hassett, director del Consejo Económico Nacional, en una entrevista con la CNBC.

"Por lo tanto, creo que se debe esperar un número de puestos de trabajo ligeramente menor, acorde con el alto crecimiento del PIB actual", agregó Hassett.

"Y no hay que alarmarse si se observa una secuencia de cifras inferiores a las habituales, porque, una vez más, el crecimiento de la población está disminuyendo y el crecimiento de la productividad se está disparando. Se trata de un conjunto de circunstancias inusuales".

El Departamento de Trabajo tiene previsto publicar el miércoles el informe de empleo de enero. Según una encuesta de Reuters a economistas, es probable que se hayan sumado 70.000 empleos no agrícolas el mes pasado, tras un alza de 50.000 en diciembre.

La tasa de desempleo en Estados Unidos fue del 4,4% en diciembre. Los economistas encuestados por Reuters esperan que se mantenga sin cambios en enero. (Reportaje de Doina Chiacu; edición en español de Javier López de Lérida)