Hassett dice que la Casa Blanca sondea costos de renovación de la Fed y la autoridad para despedir a Powell

Por David Lawder

WASHINGTON, 13 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene autoridad para despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por una causa justificada si hay pruebas que lo apoyen, dijo el domingo el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien añadió que la Fed "tiene mucho de qué responder" sobre los costos de la renovación de su sede en Washington.

Hassett dijo al programa "This Week" de ABC que cualquier decisión del presidente para tratar de despedir a Powell sobre lo que el Gobierno de Trump llama un sobrecosto de US$700 millones "va a depender mucho de las respuestas que obtengamos a las preguntas que Russ Vought envió a la Fed".

Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, arremetió la semana pasada contra Powell por una "ostentosa renovación" de los edificios de la Fed y las respuestas a una serie de preguntas sobre el proyecto de US$2500 millones.

En una publicación en X, comparó el proyecto con el Palacio de Versalles de Francia, con jardines en las azoteas, juegos de agua y "mármol de primera calidad".

Los comentarios de Hassett confirman que el Gobierno de Trump está explorando activamente los costos de renovación y el testimonio de Powell sobre el proyecto como una posible vía para tratar de despedir al jefe de la Fed mucho antes de que termine su mandato como presidente en mayo de 2026.

Trump ha pedido en repetidas ocasiones la dimisión de Powell por no bajar las tasas de interés desde que Trump volvió al cargo en enero.

Preguntado sobre si Trump tiene autoridad para despedir a Powell, Hassett, cuyo nombre ha surgido como posible candidato a ocupar el puesto de presidente de la Fed, dijo: "Eso es algo que se está estudiando, pero desde luego si hay causa, él la tiene".

El representante republicano French Hill, que preside la poderosa Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dijo que Trump no tenía autoridad para despedir al presidente de la Fed, pero que el Congreso seguiría supervisando con firmeza al banco central.

"Solo porque el Congreso creó la Fed y que creemos que debe ser independiente en el establecimiento de la política monetaria, no significa que sea inmune a las críticas", dijo Hill a Face the Nation de CBS.

"Todos los presidentes desde la Segunda Guerra Mundial han tenido palabras malsonantes para el presidente de la Fed cuando no han estado en sintonía con la dirección del presidente".

Powell negó en junio que la Fed estuviera gastando dinero en exceso en las renovaciones, y dijo a los senadores que la sede, de casi 90 años de antigüedad, "no era realmente segura, y no era impermeable", al tiempo que reconocía los sobrecostos.

La Reserva Federal ha dicho que el proyecto, que incluye mejoras en un edificio adyacente, consolidará al personal en un único campus y reducirá los costos de arrendamiento fuera de las instalaciones. Sin embargo, un informe del Inspector General de la Reserva Federal reconoció en febrero que los costos habían aumentado hasta los US$2400 millones, frente a los US$1900 millones estimados dos años antes. "No hay nuevas fuentes de agua, no hay colmenas y no hay jardines en las azoteas", dijo Powell en respuesta a las alegaciones de los senadores republicanos. CAMBIO DE RÉGIMEN Por separado, el domingo, Kevin Warsh, un exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Fed que es considerado un potencial candidato para reemplazar a Powell, dijo que el banco central de Estados Unidos necesita un "cambio de régimen" que va más allá del cargo de presidente. "La Fed ha perdido el rumbo. Ha perdido el rumbo en la supervisión, ha perdido el rumbo en la política monetaria", dijo Warsh en una entrevista dominical en el programa Sunday Morning Futures de Fox. Preguntado sobre si aceptaría un puesto en la Junta de Gobernadores cuando se produzca una vacante prevista para enero, Warsh dijo que "es un gran trabajo" y que la institución necesita una reforma importante. "Necesitamos un cambio de régimen en la Reserva Federal, y no se trata sólo del presidente. Se trata de toda una serie de personas, se trata de cambiar su mentalidad y sus modelos, y francamente se trata de romper algunas cabezas, porque la forma en que han estado haciendo negocios no está funcionando". (Reporte de David Lawder; Editado en Español por Ricardo Figueroa)