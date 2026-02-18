Hassett dice que se debería sancionar a investigadores de Fed de Nueva York por texto sobre aranceles

Por Michael S. Derby

18 feb (Reuters) - Kevin Hassett, un importante asesor económico de Donald Trump, dijo el miércoles que quienes están detrás de un documento de investigación de la Reserva Federal de Nueva York que argumenta que los costos de los aranceles son asumidos principalmente por los estadounidenses deberían ser castigados por lo que describió como una investigación de mala calidad.

"El artículo es una vergüenza", dijo Hassett en una entrevista con CNBC. "Creo que es el peor artículo que he visto en la historia de la Reserva Federal" y "quienes participaron en él deberían ser sancionados" por escribirlo.

El documento argumentó que los cuantiosos aumentos de los impuestos a las importaciones de Trump recaen sobre los residentes de Estados Unidos, y no sobre los extranjeros, como el Gobierno ha sostenido durante mucho tiempo. Las conclusiones del documento de la Reserva Federal de Nueva York se han repetido en otros lugares.

Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dijo que los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York "han llegado a una conclusión que ha generado muchas noticias altamente partidistas basadas en un análisis que no sería aceptado en una clase de economía de primer semestre".

La Reserva Federal de Nueva York no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Michael S. Derby; Editado en Español por Ricardo Figueroa)