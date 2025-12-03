Hasta 628 aviones Airbus presentan problemas de calidad en paneles metálicos

Airbus informó el martes que hasta 628 aviones A320 podrían ser inspeccionados tras la detección de "problemas de calidad" en sus paneles metálicos, aunque aclaró que eso "no significa que todos los aviones están necesariamente afectados".

"El número total de aviones potencialmente afectados, tanto en producción como en servicio, se reduce día a día con el avance de las inspecciones que permiten identificar aquellos que requieren una acción específica", indicó la empresa en un mensaje a la AFP, en respuesta a informaciones de Bloomberg y Les Echos.

Los 628 aparatos citados por esos medios es "una estimación del número máximo" de aviones susceptibles de ser inspeccionados, "pero esto no significa que todos esos aviones están necesariamente afectados", señaló la empresa.

Airbus "está inspeccionando todos los aviones potencialmente afectados, a sabiendas de que solo una parte de ellos requerirá más intervención", agregó la compañía.

Precisó que "siempre se actúa de esa manera ante problemas de calidad en su cadena de suministros".

El fabricante anunció el lunes que encontró "problemas de calidad" en los paneles metálicos destinados a su exitoso modelo de pasillo único A320, afirmando que este incidente había sido "identificado" y "circunscrito".

El grupo europeo había anunciado la noche del viernes que 6.000 ejemplares del A320 debían cambiar urgentemente un programa informático de control de vuelo, vulnerable a las radiaciones solares.

El anuncio fue hecho a raíz de un incidente a fines de octubre en Estados Unidos con un vuelo de JetBlue, en el que la nave, que volaba de Cancún (México) a Newark, cerca de Nueva York, perdió repentinamente altura sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar en Tampa, Florida.

