Haunted Chocolatier, el nuevo juego del creador de Stardew Valley

El creador del popular videojuego de simulación Stardew Valley, ConcernedApe, ha presentado a través de Twitter el último trabajo que ha desarrollado, que recibe el nombre de Haunted Chocolatier, donde se podrá encontrar chocolate, un castillo encantado y fantasmas.

Eric Barone, quien más conocido por el alias de ConcernedApe, ha explicado en la web del juego que estaba deseando poder presentar este proyecto. "Después de 10 años de práctica, me siento más seguro que nunca de poder hacer realidad una idea", ha contado.

Aunque mantiene el mismo tipo de gráficos, este juego dista mucho de la temática del anterior. Si en Stardew Valley los 'gamers' se encargaban de cuidar una granja y trabajar en el cultivo de alimentos, en Haunted Chocolatier "explora posibilidades más fantásticas", según el comunicado.

Según el vídeo promocional que ha acompañado este anuncio, parece que en este juego el personaje principal se debe encargar de recopilar una serie de ingredientes que le permitan hacer chocolate y gestionar una chocolatería. Para la parte más fantástica, *reúne elementos como un castillo encantado y fantasmas.

A pesar de que en las imágenes compartidas parece estar en una fase avanzada de desarrollo, el creador ha asegurado que "está evolucionando orgánicamente". "No quiero profundizar demasiado en esta etapa inicial, porque no quiero estar atado a ningún concepto en particular", ha revelado.

Además, ConcernedApe ha reconocido que solo quiere "hacer un juego entretenido" y ha revelado que ambos juegos son complementarios. "Si Stardew Valley canalizó principalmente la energía del sol, Haunted Chocolatier canaliza la energía de la luna. Ambos son vitales", ha dicho.

A la espera de novedades al respecto, el desarrollador ha asegurado que "hay un montón de contenido por hacer" y ha pedido disculpas a los jugadores y a sus seguidores por tener paciencia mientras esto sucede.