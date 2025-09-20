"Hay Juleisy y hay Ecuador para rato", se emociona Angulo

La lanzadora de jabalina ecuatoriana Juleisy Angulo se mostró emocionada por su sorprendente oro en el Mundial de atletismo de Tokio y consideró que "abre una puerta" en su carrera que espera aprovechar.

"Estoy agradecida por esta puerta enorme que se me abre y la voy a aprovechar. Hay Juleisy y hay Ecuador para rato", prometió en un mensaje dedicado a los aficionados de su país.

"Estoy muy emocionada. Es algo que venía buscando desde hacía mucho tiempo. Esto es historia para Ecuador, ¡por primera vez en el lanzamiento de jabalina tenemos una medalla de oro!", añadió.

Angulo batió para ello su récord nacional, llegando a 65,12 metros. Ella misma admitió que le sorprendió lo bien que ha estado lanzando en Tokio, donde la víspera había batido ya una primera vez el récord ecuatoriano (63,25 metros), que elevó ahora casi dos metros más.

"Venía en realidad aquí solo para clasificar a la final. Pero como ya dije, siempre hay sorpresas y hoy se me ha dado a mí. Venía trabajando muy duro para esto y se han visto los resultados", se enorgulleció.

"Es mi tercer Mundial y creo que me ayudó tener esa experiencia. Sabía a dónde venía y sabía qué venía a buscar", confió.

Juleisy Angulo se mostró también muy agradecida porque ha sentido "el apoyo incondicional" de Ecuador desde la distancia y confió en dar a sus compatriotas nuevas alegrías en un futuro.

"Para mí es un orgullo representar a Ecuador. Me siento muy querida por todos y yo también les quiero", insistió, sin dejar de dirigirse a sus compatriotas.

