Hay probabilidad de casi 100% de formación de ciclón en centro del mar Caribe en próximas 48 horas: CNH

21 oct (Reuters) - El área de baja presión sobre el centro del mar Caribe parece estar desarrollando un centro bien definido con una probabilidad cercana al 100% de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas, dijo el martes el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

"Se espera que una tormenta tropical se forme más tarde hoy mientras se desacelera sobre el mar Caribe central. Es posible que se produzcan fuertes lluvias y vientos racheados en algunas zonas de las islas ABC durante los próximos uno o dos días", señaló el meteorólogo con sede en Miami. (Reporte de Ishaan Arora y Anmol Choubey en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)