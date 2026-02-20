"Hay que darse un tiempo" con nuevo reglamento de F1, dice Carlos Sainz a la AFP

"Hay que dar un tiempo" al nuevo reglamento de la Fórmula 1, declaró para la AFP el piloto español Carlos Sainz Jr. (Williams), mientras arrecian las críticas a los cambios técnicos que entran en vigor en la temporada de 2026.

El madrileño, presidente del sindicato de pilotos de F1, hizo un llamado a las instancias a tener "apertura de miras" y a "ajustar el reglamento" en caso de ser necesario.

PREGUNTA: Después de su ausencia en los test de Barcelona, ¿considera que ha progresado entre las dos sesiones de ensayos en Baréin?

RESPUESTA: "La semana pasada, durante los primeros ensayos, nos centramos sobre todo en el hecho de dar muchas vueltas para recuperar el tiempo perdido en Barcelona. El coche, a nivel de fiabilidad, se mostró robusto y ahora, durante esta segunda semana, se trata más bien de intentar encontrar la buena dirección en materia de reglajes y de manejabilidad".

P: ¿Cuáles son sus sensaciones al volante de su monoplaza y cómo afronta el primer GP de la temporada, en Australia?

R: "Cada vez me siento mejor y más cómodo cada día que pasa. Es posible que a Australia todavía lleguemos medio pasito por detrás de los que estuvieron en Barcelona, pero la diferencia, gracias a tener un coche fiable, la hemos conseguido reducir comparado con lo que podría haber sido.

P: ¿Qué opina de los nuevos coches y del nuevo reglamento técnico?

R: "Llevo suficiente tiempo en la Fórmula 1 para saber que hay que darle tiempo, que ahora normalmente cuando cambias de reglas siempre todo parece peor, lo es, ahora mismo tenemos menos 'efecto suelo', tenemos menos adherencia, tenemos menos 'deployment' (despliegue de energía), potencia en las rectas, la manejabilidad del motor es peor, los cambios de marchas, todo es peor, pero hay que darle tiempo a los ingenieros, a la reglamentación, a que todo mejore y se ponga al sitio y luego estoy seguro que irá mejorando. Lo único es decirle a la FIA y a la FOM que hay que tener mente abierta que si las calibraciones de potencia, el modo adelantamiento o cuánta recuperación tenemos que hacer no son ideales para algunos circuitos y es exagerado lo que hay que hacer es ajustarlo y cambiarlo".

P: ¿Ha tenido que cambiar su estilo de pilotar?

R: "Sí, todos tenemos que cambiar el pilotaje, pero estamos limitados a lo que el coche nos deja hacer (...) Muchos dicen que es menos divertido, pero es normal, porque al final si vas más lento por vuelta, tienes peor manejabilidad y tienes menos agarre. Creo que llevará tiempo, pero creo que en un año o dos los coches serán rápidos".

P: ¿Cuáles son los objetivos a nivel individual y de escudería para la temporada?

R: "Creo que el objetivo personal es muy difícil de poner hasta que no sepa exactamente dónde estamos con los demás equipos. Una vez que vea en Australia dónde está más o menos todo el mundo me pondré un objetivo personal. Como equipo creo que no es secreto que va a ser un inicio de temporada difícil después de los problemas que hemos tenido en invierno. Yo voy a evaluar el año sobre todo viendo el progreso que seamos capaces de hacer".

P: Las cuatro escuderías principales (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari) parecen haber aumentado su superioridad, ¿eso le sorprende?

R: "Esperábamos poder reducir esa diferencia, pero de momento lo primero que hemos visto es que ha sido al revés, los equipos de punteros han abierto más distancias con respecto al resto. Eso demuestra que los equipos punteros están en el top por algo y que son los que mejor suelen llevar el cambio de reglamento. Nosotros tenemos que aprender de ello y saber y mejorar en todas las áreas donde vemos que son mejores".