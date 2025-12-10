Hay que estar dispuestos a "luchar por la libertad", dijo Nobel de la Paz Machado en discurso leído por su hija

La opositora venezolana María Corina Machado denunció este miércoles en Oslo "el terrorismo de Estado" del gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que hay que "estar dispuestos a luchar por la libertad", en su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, leído por su hija.

Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los "crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo".

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", agregó en su discurso, que leyó su hija Ana Corina Sosa Machado, quien recogió el galardón en su nombre porque no llegó a tiempo a Oslo para participar en la ceremonia.

