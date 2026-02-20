"Hay que saber pedir perdón", dice presidenta encargada de Venezuela tras promulgar amnistía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el jueves que "hay que saber pedir perdón" tras promulgar una histórica ley de amnistía, que el Parlamento aprobó momentos antes y que debe traducirse en la liberación masiva de presos políticos.

"Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", dijo Rodríguez desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, constató la AFP.

Firmó el documento en el palacio presidencial de Miraflores apenas momentos después de su aprobación en el Parlamento por unanimidad.

"Ha sido un acto de grandeza", calificó la mandataria interina.

La ley es una iniciativa de Rodríguez, quien asumió funciones de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero.

Según Foro Penal, 448 opositores han quedado en libertad condicional desde el 8 de enero, cuando se inició un proceso de liberaciones a cuentagotas.

Todavía permanecen 644 tras las rejas en Venezuela, contabiliza la oenegé.

Rodríguez pidió la "revisión de casos no contemplados en la ley de amnistía" para "curar heridas, para reencauzar la convivencia democrática".

"Estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela", auguró.

La ley especifica 13 momentos clave de los 27 años de chavismo en el poder, el resultado de arduas discusiones fuera del hemiciclo.

Va desde el golpe de Estado al popular y fallecido presidente Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones.

Es una ley para "que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente", consideró la presidenta encargada.