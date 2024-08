'Hay que seguir aprendiendo': Mexicana Alejandra Estudillo queda 6ta en trampolín

SAINT-DENIS, Francia (AP) — Alejandra Estudillo sonríe con alegría y se emociona al hablar de su sexto lugar en la final del trampolín de tres metros de los Juegos Olímpicos. Sabe que París es sólo una parada y que debe recorrer más camino para poder ganar una medalla olímpica.

En la primera justa veraniega de su carrera, Estudillo consiguió 301.95 puntos en una prueba dominada por China, que ganó su séptima medalla en igual número de pruebas en la fosa parisina.

“Fueron mis primeros juegos y soy la número seis del mundo, eso habla bien de mí y mi trabajo”, dijo Estudillo a The Associated Press. “Voy a seguir esforzándome para un día estar en el podio”.

La china Chen Yiwen se quedó con la presea de oro en la competencia que dominó de principio a fin con 376 unidades.

El podio lo completaron la australiana Maddison Kiney, plata con 343.10 unidades, y la china Chang Yani, bronce con 318.75.

Chen dejó a China en la antesala de una inédita barrida de oros en la disciplina desde que se cambió el programa a ocho pruebas en Sydney 2000.

Estudillo, de 19 años, llegó a París luego de ganar una medalla de bronce en el Mundial de Doha en la prueba de sincronizados, donde su país no logró el pasaje para esta justa, pero el organismo rector le dio un pasaje por esa conquista.

La saltadora es la nueva apuesta de México para esta disciplina, la que más metales les ha dado al país en Juegos Olímpicos con 17. Dos de esas fueron obtenidas por Osmar Olvera en París — en trampolín de tres metros sincronizado junto con Juan Celaya (plata) y luego en el individual (bronce).

Hace tres años, Olvera acudió a los Juegos de Tokio y quedó eliminado en la ronda clasificatoria.

“Siempre vi esto como un proceso de ir avanzando poco a poco, es algo que se tiene que vivir así, de a poco”, dijo Estudillo. “Hay que ir aprendiendo en las pruebas y esa experiencia te va a servir para más adelante”.

A diferencia de Olvera, Estudillo ya tiene una medalla mundial a sus 19 años. Además es una saltadora versátil. En los Panamericanos de Santiago 2023 tuvo calificaciones que le hubieran permitido pelear en la final de la plataforma, pero las veteranas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez fueron las únicas en participar.

Por reglamento, sólo dos competidoras por país pueden competir en la pelea por las medallas.

“Yo le sigo apuntando a competir en la plataforma, ahí me siento más segura, me voy a esforzar para ir en el individual porque no tengo pareja (para sincronizados)”, dijo Estudillo.

La mexicana no comenzó de la mejor manera la prueba y luego de su primera ejecución estaba en el octavo casillero, después ascendió una posición y luego de tres ejecuciones se mantenía en 8vo puesto y lejos del podio.

Estudillo tuvo un buen salto en el cuarto intento con el que ascendió a la quinta posición, pero que le sirvió para ascender al quinto puesto, pero ya no le alcanzó para una medalla.

“Sabía que iba a ser complicado, por eso ya la viví y la disfruté”, dijo la mexicana. “Fui de menos a más, estaba nerviosa, hice lo que sé hacer y ya disfruté cada momento”.

Estudillo creció admirando a Paola Espinosa, la mejor clavadista mexicana de la historia — doble medallista olímpica y única campeona mundial mexicana.

“Ella fue lo máximo para mí y me pone feliz que ya pude estar en una final”, añadió Estudillo. “Mi meta es ya pelear las medallas en Los Ángeles y por eso voy a luchar”.

